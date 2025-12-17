Alegría arranca el motor de la precampaña en el "Aragón real": "Vamos a hablar de los problemas de la gente"

Apenas 24 horas después de despedirse emocionada del Consejo de Ministros, la líder del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, ha dado el pistoletazo de salida a la precampaña visitando lo que ha definido como el “Aragón real”.

Lo ha hecho subiéndose a un coche para recorrer los municipios aragoneses, acompañado de parte de su núcleo más cercano, con la idea de poder hablar con los vecinos de “los problemas que afectan a la gente”.

Arrancamos ❤️🚀



De camino a Ejea con su alcaldesa, Teresa Ladrero. Y al volante, @jmoralesquinto.



Vamos a hablar con la gente de los problemas y soluciones que necesita el Aragón real. #PorAragón

La primera parada ha sido Ejea de los Caballeros, junto a la alcaldesa, Teresa Ladrero, y con el portavoz de su Ejecutiva Regional, Jesús Morales, al volante. La segunda estación, por la tarde, será Zuera.

Su objetivo, ha señalado, es tratar algunas de las preocupaciones que sufren los vecinos, como “el transporte escolar que no llega”, la vivienda, el estado de las carreteras o la “falta de médicos o enfermeros”, ya que “la gente no recibe un buen servicio sanitario”.

“Aquí hace falta que haya una presidencia de Aragón que se preocupe de verdad por los problemas que afectan a los aragoneses y ejeanos”, ha señalado en un vídeo colgado en sus redes sociales.

Igualmente, la alcaldesa de Ejea y recién nombrada secretaria general del PSOE-Zaragoza ha remarcado que los dos años de Gobierno de Azcón han sido “una hoja en blanco”.

“A Azcón se le han atragantado los servicios públicos y el medio rural. Ojalá vaya todo bien y seas la próxima presidenta de Aragón”, ha subrayado Ladrero.