El PSOE de Alegría apoyará el techo de gasto para que Azcón "elija entre el diálogo o la ultraderecha"

La política aragonesa vive días clave desde que el pasado viernes el presidente de la Comunidad, Jorge Azcón, presentara el presupuesto 2026 y el techo de gasto, los cuales deberán ser aprobados. En esta línea, la secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha confirmado este lunes que su partido se abre al diálogo con el PP y apoyará el techo de gasto para ofrecerle a Partido Popular una “alternativa a las imposiciones de Vox”.

“Nosotros no queremos un presupuesto que esté maniatado por la ultraderecha. No queremos un presupuesto que esté dictado por Vox. Queremos un presupuesto para todos y para todas. Queremos un presupuesto que atienda a los problemas del Aragón real de hoy”, ha expuesto Pilar Alegría antes de tender con claridad y de manera "seria" la mano a Azcón.

Así pues, la socialista ha asegurado que se reunirá con el presidente aragonés este miércoles para conocer el presupuesto al detalle y se ha ofrecido a dialogar “para negociar unos presupuestos por Aragón”.

Unos que incluyan la apuesta por la vivienda pública sin especulación, las inversiones en sanidad pública en todo el territorio o la gratuidad en la educación del tramo 0-3 años. También solicita aumentar plazas públicas en las residencias para personas mayores o la ampliación de la línea 1 del tranvía y el impulso a la segunda línea en Zaragoza, explicando que son "propuestas necesarias e importantes".

Tras estas declaraciones, Alegría ha confirmado que “el Partido Socialista facilitará el techo de gasto, porque de lo que queremos hablar desde ya es de ese presupuesto por Aragón, para los aragoneses y para las aragonesas y no queremos perder ni un solo día”.

La ministra y portavoz del Gobierno de Sánchez ha reiterado que desde la oposición, el PSOE es un partido “responsable” y con la conciencia de ofrecer soluciones a la ciudadanía, le tiende la mano a Azcón: “Sé que los ciudadanos nos piden constantemente que seamos capaces de dialogar y de acordar con quienes piensan diferentes a nosotros. Es lo que está ofreciendo hoy. A partir de aquí, evidentemente, le corresponde a Azcón decidir qué camino elige”. Por su parte, defiende que su camino es Aragón.

Además, Alegría ha recordado que "no es la primera vez que el PSOE hace posible que salga adelante un techo de gasto del PP".

Elecciones en Aragón

En cuanto a la posibilidad de unas elecciones anticipadas en Aragón, Pilar Alegría ha insistido en que es una decisión que “corresponde únicamente al presidente Azcón”.

No obstante, entiende que, en caso de adelantarlas, demostraría “la incapacidad de hacerse cargo de los problemas de los aragoneses”, así como de dialogar y negociar.

Para esta posibilidad, el PSOE ya tiene “preparado el comité electoral”, tiene ganas y “saldrá a ganar”.