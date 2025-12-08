El Gobierno de Aragón responde "incrédulo" a Alegría: "Ha entrado en pánico, tiene miedo a unas elecciones"

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha trasladado la “total incredulidad” del Ejecutivo ante el ofrecimiento y disposición de Pilar Alegría, secretaria general del PSOE, a negociar y apoyar el techo de gasto presentado por el Partido Popular. Además, ha señalado que esta posición responde al “miedo y pánico” de los socialistas a las elecciones.

Este lunes 8 de diciembre, Pilar Alegría ha confirmado en una comparecencia que apoyará el techo de gasto en las Cortes y negociará el presupuesto con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, para ofrecer una alternativa a la ultraderecha de Vox.

La reacción por el Gobierno autonómico no ha tardado en llegar y la vicepresidenta Mar Vaquero ha hablado de “total incredulidad e incoherencia” y considera que “responde a la mentira que cada día rodea al Partido Socialista y a Alegría”.

Además, desde el Ejecutivo entienden que se debe al “miedo que tiene el Partido Socialista a unas elecciones democráticas”, así como que Alegría “ha entrado en pánico porque esto va a suponer tener que abandonar el Consejo de Ministros, dejar de ser ministra y portavoz del Gobierno y enfrentarse a todos los aragoneses”.

Así pues, aseguran que la actual ministra de Sánchez “busca refugiarse en la mentira y buscar tiempo” y Mar Vaquero apunta a que es “una tomadura de pelo a los aragoneses”. Por ello, le pide que no utilice a los ciudadanos ni a algo tan importante como los presupuestos para “ganar tiempo” y para “tratar de tapar los principales problemas que tiene Alegría y el Partido Socialista de Pedro Sánchez relacionados con la corrupción y el machismo”.

“El Partido Popular no va a pasar por ahí, no va a blanquear al PSOE de Sánchez y Alegría, que es el más antifeminista, el más machista y el más corrupto de la historia de la democracia”, ha analizado.

Incoherencia

De esta forma, para la vicepresidenta, la postura es incoherente y muestra una falta de credibilidad, puesto que al facilitar el techo de gasto, el PSOE apoya una política fiscal (bajar los impuestos, eliminar el de Sucesiones) que Alegría “ha bloqueado y votado en contra durante toda la legislatura”.

“Lo único que hemos oído de su tratamiento fiscal a los aragoneses ha sido anunciar hace unos días un impuesto al desarrollo tecnológico de Aragón. Es totalmente incompatible con el modelo de prosperidad y de crecimiento que estamos llevando desde el Gobierno de Aragón”, ha reflexionado Vaquero.

Igualmente, en los presupuestos presentados el pasado viernes se contempla la concertación del bachillerato, otra medida que el PSOE ha rechazado y que se añade a la visión de “incongruencia” del Partido Popular.

En definitiva, ha resumido que Alegría, a través del PSOE, ha votado siempre en contra de políticas de crecimiento para Aragón, tales como la financiación justa (apoyando la financiación singular de Cataluña) o las medidas para combatir la despoblación. Tampoco ha hablado del Plan Pirineos, de la reposición del servicio urgente de ambulancias en el medio rural.

En este aspecto, Vaquero también ha recriminado a la secretaria general que todavía no haya dado explicaciones de su conversación con Paco Salazar, ni de lo que pasó en el parador de Teruel con Ábalos.

Por otro lado, la consejera de Presidencia ha subrayado que el Gobierno de Aragón es receptivo a las propuestas de Vox, quien ya apoyó los presupuestos del 2024.