La comunidad desea trabajar en este periodo en dos líneas de interés: el turismo deportivo y el deporte, la actividad física y la salud mental.

El Gobierno de Aragón asumirá entre enero y julio de 2026 la coordinación del Consejo de Deportes de la Unión Europea, un órgano en el que se debaten y adoptan las principales iniciativas europeas en materia deportiva. Aragón ejercerá esta función en representación de todas las comunidades autónomas españolas, coincidiendo con la presidencia chipriota de la UE.

La coordinación aragonesa forma parte del sistema de participación autonómica en los asuntos europeos acordado en la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (Carue), que permite a las comunidades contribuir de manera efectiva al proceso legislativo europeo en las materias de su competencia.

Durante el primer semestre de 2026, Aragón será responsable de asistir a todas las reuniones técnicas del Consejo de Deportes en Bruselas y trasladar la información al conjunto de las comunidades autónomas; presentar enmiendas y aportaciones a los textos europeos que se trabajen durante el semestre; coordinar la preparación de una posición común de todas las comunidades autónomas en asuntos de especial relevancia para el deporte y la actividad física.

Asimismo, el Ejecutivo aragonés tendrá que defender dicha posición ante los ministros europeos de Deporte en el Consejo de Ministros que se celebrará el 12 de mayo de 2026 en Bruselas; y la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, será la encargada de representar a las comunidades autónomas en esta reunión ministerial europea, interviniendo en nombre de todas ellas.

En base a las prioridades propuestas por la presidencia chipriota, Aragón ha definido dos temas de interés sobre los que trabajar a fondo: el turismo deportivo, una cuestión que actualmente centra el debate a nivel europeo; y el deporte, la actividad física y la salud mental, un ámbito de creciente interés para las regiones europeas.

El trabajo se desarrollará en coordinación con los representantes del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de España en la Representación Permanente ante la UE, y en coordinación con el resto de comunidades autónomas.

Calendario de reuniones

Está previsto que este semestre incluya seis reuniones del grupo de trabajo técnico --entre enero y junio--, así como el Consejo de Ministros europeos de Deporte del 12 de mayo. Tras la finalización del semestre, el Gobierno de Aragón elaborará un informe final, que será remitido a todas las comunidades autónomas.

Con esta coordinación, Aragón continúa reforzando su presencia y participación directa en la elaboración de políticas europeas, especialmente en áreas estratégicas para la comunidad autónoma como el deporte, la educación, la cultura y la salud.