Aragón roza el 80% de ocupación en el Pirineo este puente: "La nieve lo ha cambiado todo este año"

La cuenta atrás para el puente de diciembre ha terminado y muchos aragoneses aprovechan estos días para hacer una escapada. Desde viajes fuera de la Comunidad, casas rurales o estaciones de esquí, son varios los lugares que cuentan con las reservas completas.

Uno de los destinos más demandados es el Pirineo Aragonés, aunque tal y como explica José María Ciria, Presidente de la Asociación turística y empresarial del Valle de Benasque, "las reservas las hacen a última hora".

"Calculo que estaremos sobre el 80% más o menos. Aunque hay reservas que llevan mucho tiempo, la gente espera normalmente porque quiere saber, por ejemplo, si va a hacer buen tiempo o no", cuenta Ciria. Aunque, como apunta, después "lo que les pasa a muchos es que se llena todo y claro...".

Y es que este año, precisamente, el tiempo ha sido uno de los factores que han condicionado a la alta demanda. "Este año es mejor, porque el anterior no estaban las estaciones abiertas y el ambiente que se ha generado ha sido por la nieve y por las estaciones de esquí", afirma.

Por eso, el presidente es tajante: “Podemos darnos con un canto en los dientes por arrancar la temporada con nieve en las estaciones.”

Pero además del paisaje teñido de blanco, Benasque sigue siendo un destino de montañas, gastronomía y cultura que atrae a miles de visitantes, especialmente los fines de semana.

"Son siempre buenos, mejores que entre semana". Aunque como cuenta Ciria, "este puentecito está muy bien para empezar, pero es solo el motor", afirma. Porque, como explica, lo más demandado llega después: "Luego ya viene la Navidad, el plato fuerte del invierno", asegura.

Medio rural

En cuanto a las casas rurales, aunque estos días de festivo a veces hay más reservas, no son los días más demandados, según cuenta Miguel Ángel Romeo, propietario de Casa Aurita, en Huesca. "No son las fechas en las que más clientes vienen ni mucho menos, sería Semana Santa o verano", afirma.

En su caso, precisamente, reconoce que la apertura de las estaciones de esquí puede desviar visitantes. "Al nevar en las pistas y abrirlas, creo que es algo que no beneficia al pueblo porque la gente va allí", confiesa.

Miguel Ángel abrió el negocio junto a su hermano hace apenas tres años y confía en que las reservas aumenten progresivamente. Aun así, este año, el sábado 6 y el domingo 7 de diciembre, la casa estará ocupada. "Van a venir unas 16 personas y suelen ser cuadrillas de amigos para el fin de semana", cuenta.

El lunes, sin embargo, no hay reservas. "Es cuando la gente ya se empieza a ir", explica.

Una situación similar vive Hugo Giménez, propietario de los Apartamentos Rurales Lo Regolfo de La Codoñera, ubicada en Teruel. Solo ha recibido una llamada para este puente, pero suficiente para completar las reservas. "La ocupación del puente es del 100%", afirma.

Pero en el caso de noviembre, en cambio, hubo menos reservas. "Únicamente tuvimos ocupación de un fin de semana, se llenaron 2 apartamentos", recuerda.

Lejos de Aragón

Aunque también hay zaragozanos que prefieren viajar fuera de la comunidad. En relación a los vuelos chárter que salen desde Zaragoza, están "prácticamente todos los vuelos completos", según indica Javier Lozano, responsable de comunicación en AiHorizont, Travel Planner.

Entre los destinos que salen estos días están Lisboa, Estambul, Laponia, Bruselas/Flandes y Frankfurt, con salida directa desde la ciudad.

Aunque, según cuenta, es a partir del puente, con la llegada de la Navidad, cuando aumentan los desplazamientos internacionales: "Nueva York, el Caribe y las Islas Canarias", son los destinos más demandados.

Así, ya sea desde sus casas o de viaje, son muchos los aragoneses que disfrutan de estos días festivos que dan la bienvenida a la Navidad.