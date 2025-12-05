Del DAT Alierta a la bonificación de Sucesiones: las claves del presupuesto de Aragón para 2026

Tras no hacerlo el pasado 2024, Aragón ha presentado este viernes el proyecto de presupuesto para el año 2026 con una cifra "de récord" que pretende mejorar la "calidad de vida de los aragoneses". Se trata de la cifra más alta de la historia con 9.145 millones de euros, que significan un 7% más que los últimos aprobados (455 millones más).

El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha detallado las cuentas de cada una de las áreas, destacando que estos presupuestos reflejan “el compromiso del Ejecutivo con las políticas sociales”.

Así pues, en el proyecto del presupuesto 2026, destacan algunas áreas como Sanidad, con 3.002 millones de euros o Educación, que incrementan su partida un 9 y 7% más respectivamente. Este aumento permite abordar diferentes inversiones "históricas".

Una de las claves del presupuesto es la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones al grupo II, siguiendo con el compromiso del Gobierno de Aragón, que ya lo eliminó para el grupo I. Ahora se bonificará al grupo II, que incluye a descendientes y adoptados de 21 años o más, cónyuges, ascendientes y adoptantes.

También ha destacado su apuesta por el acceso a la vivienda para los jóvenes. En este punto, ha indicado que el IPT se bonificará al 50%, pasando del 8 al 4% y, por otro lado, que se mejorarán los beneficios en las deducciones ya existentes, elevando límites de renta y ampliando importe deducible.

Entre los grandes proyectos destaca la gratuidad de progresiva de 0 a 3 años, la concertación del bachillerato, la modernización en Sanidad o más inversión tecnológica como los 18 millones de euros para el DAT Alierta, uno de los proyectos estrella.

Proyectos por áreas

Entrando en detalle, en el departamento de Presidencia, Economía y Justicia destacan los 78 millones para inversión en tecnología e innovación, los 18 millones mencionados en el DAT Alierta o 5 millones en la campaña ‘Volveremos’.

En Sanidad se destinan 3.002 millones de euros para el inicio de las obras del nuevo Hospital Royo Villanova, modernización de instalaciones o actuaciones clave en los hospitales de Alcañiz, Teruel, Calatayud y Miguel Servet y centros de salud en Arcosur, Cuarte, Utebo, Zuera y Huesca. Además, 13,8 millones se destinan a mejoras del transporte sanitario no urgente.

En Educación, con 93 millones más de presupuestos que en 2024 (hasta los 1.433), se incluye la subida de sueldo a los profesores, la gratuidad progresiva de 0 a 3 años y la concertación del bachillerato para el curso 2026-2027. Igualmente, 3,5 millones de euros serán para el Centro Goya.

Con un esfuerzo importante en Bienestar Social y Familia (547 millones de euros, un 8% más), 265 millones son para dependencia y discapacidad.

La partida en el departamento de Fomento y Vivienda es de 304 millones. 20,5 millones son para el plan Aragón Más Vivienda y 30 millones para el plan Extraordinario de Carreteras.

La tecnología es también una apuesta para el Gobierno de Aragón, como demuestran la llegada de diferentes centros de datos a la Comunidad. Por ello, uno de los proyectos más destacados es el DAT Alierta, que en mayo de 2027 será una realidad, invirtiendo 18 millones de euros. El impulso de esos centros de datos se mantiene con una inversión de 60.000 millones de euros.

El presupuesto incluye también la bajada de impuestos, la creación de la Agencia de emergencias de Aragón, 50,6 millones en prevención y extinción de incendios, 115 millones en programas de inserción, apoyo y formación, 250 millones a la Universidad de Zaragoza o la implantación del grado de Medicina en Teruel y Huesca.

En otros proyectos se encuentra la reforma del campo de fútbol Pinilla de Teruel, la ejecución de la Nueva Romareda, pistas de atletismo cubiertas y rocódromo en Zaragoza, la Agencia de Emergencias de Aragón o la construcción de 21 helipuertos.

A su vez, se continúa con el Plan Pirineos, con 250 millones de inversión o planes de vivienda con la adquisición de suelo en Arcosur para impulsar 1.000 viviendas públicas, desarrollo de 5.000 viviendas públicas, además de programas como 700.