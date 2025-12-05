Azcón anuncia un presupuesto "histórico" de 9.100 millones y abre la negociación con Vox, Aragón Existe y el PAR

Más de 9.100 millones y aumentos históricos en departamentos clave como Sanidad, Educación o Políticas Sociales. Es lo que se juega Aragón. O presupuestos o elecciones y si Vox, Aragón-Teruel Existe y el PAR no garantizan su apoyo, la respuesta podría conocerse más pronto que tarde.

El Gobierno de Jorge Azcón ha presentado este viernes su proyecto para 2026 con un mensaje claro: un presupuesto récord para un Aragón mejor, pero si los números no dan, todo podría quedar en agua de borrajas.

Azcón empezará a negociar la próxima semana con sus antiguos socios, con el PAR y con Aragón Existe. Llamará también a los grupos de la izquierda, aunque tiene pocas esperanzas de que terminen apoyándole. Su intención es tener una respuesta antes del 1 de enero y si no reúne los apoyos suficientes activará la maquinaria electoral.

Esto quiere decir que el techo de gasto -también histórico, de 7.979 millones de euros-, podría no llegar, ni siquiera, a las Cortes de Aragón, aunque Azcón no ha querido confirmar hoy este extremo. "Cada día tiene su afán".

El barón popular cree que las cuentas deberían aprobarse. Es por ello que ha vuelto a apelar a la responsabilidad del resto de los grupos. En su opinión, es momento de construir entre todos y no bloquear para aprovechar el momento histórico que vive la Comunidad, que ha atado más de 60.000 millones de euros de inversión en dos años.

Tener nuevas cuentas permitiría dar continuidad a proyectos clave de la legislatura como el DAT Alierta, que se llevará 18 millones, o la política de Vivienda. "Tiene una característica esencial, y es que va a mejorar la calidad de vida de los aragoneses. Es un presupuesto expansivo, que crece fruto del buen momento económico de la Comunidad", ha resaltado.

