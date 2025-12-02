El annus horribilis de Aragón con la gripe aviar, la lengua azul y la peste porcina: "Sumamos un problema tras otro"

El sector ganadero no gana este año para disgustos. La gripe aviar, la lengua azul y ahora la peste porcina africana han puesto en jaque a cientos de explotaciones en Aragón, obligando a tomar estrictas medidas de seguridad para evitar la propagación de casos.

La DGA ha anunciado que va a contratar al menos una docena de veterinarios para reforzar los controles contra la peste, una medida con la que pretende frenar un problema que podría provocar un auténtico destrozo en el PIB de la Comunidad de llegar a mayores.

"Sumamos un problema tras otro", lamenta el epidemiólogo veterinario Nacho de Blas. Él venía avisando de que algo así podía pasar en clases y foros. Es un tema de preocupación "constante", reconoce, y no solo en España, sino que este aumento de las enfermedades se está viendo "en todo el mundo".

Los casos de dengue detectados en Vila-seca o los del Nilo Occidental del sur de España son otros ejemplos. "El problema es que entran nuevas enfermedades sin que se vayan las anteriores. Es una pesadilla", agrega.

A la hora de explicar lo que está sucediendo hay dos factores clave. El primero es la globalización. Mover mercancías de una punta del mundo a otra eleva el riesgo, ya que "pueden venir infectadas". Ocurrió con el virus del Nilo Occidental, que irrumpió en Norteamérica como consecuencia de la compraventa de neumáticos.

Lo mismo sucede con el transporte de animales vivos o con el propio movimiento de las personas. Con esto alude no solo a los desplazamientos turísticos sino a los migratorios. A ellos se pueden atribuir, por ejemplo, algunos de casos de rabia vistos recientemente en España. "La globalización es un factor súper importante. Estamos en un mundo hipercomunicado en el que todo se mueve. También lo hacen los propios animales silvestres", recalca De Blas.

Nacho de Blas, epidemiólogo veterinario. E. E.

Las migraciones de patos, gansos, grullas y cisnes son un caso claro. Los primeros, de hecho, habrían tenido gran parte de la culpa de lo sucedido estas últimas semanas con la gripe aviar. Fueron los patos los detonantes y no las grullas, remarca.

Este lunes, la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, confirmaba que los casos de gripe aviar habían disminuido "muchísimo" en la Comunidad gracias a los confinamientos aplicados. "Ha habido alguno aislado, pero lo normal en estas fechas", subrayaba. En todo caso, nadie se atreve a hablar de levantar las medidas antes de febrero, dado que hasta entonces puede pasar de todo.

Aquí, la concienciación cobra especial relevancia. Tanto es así que los jabalíes infectados en Cataluña podrían haberse contagiado por algo tan sencillo como haberse comido restos de embutido de un bocadillo.

Entre todas las enfermedades que ha habido que combatir en los últimos meses, la peste porcina es, según el epidemiólogo, "la que más miedo da" en términos económicos por la importancia de este sector para el Producto Interior Bruto de Aragón y de la propia Cataluña.

"Me consta que hay gente en Barcelona desesperada porque nadie quiere comprar sus cerdos. Si no pueden darles salida podrían llegar a perder de 30 a 40 euros por animal, y estamos hablando de miles", recuerda.

El escenario sería todavía peor en caso de que los contagios se extendiesen a las explotaciones ganaderas, algo que se quiere evitar por todos los medios, de ahí que se haya llamado, incluso, a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Entonces habría que sacrificarlos, volviendo a ver imágenes como las de 1998, cuando la peste porcina clásica obligó a acabar 870.000 animales en España en cuestión de 10 meses. También hay precedentes en China, donde hubo que sacrificar un millón de ejemplares.

Problemas como la peste porcina son, según este epidemiólogo, únicamente la punta del icerberg. Al gran público "solo trascienden los más impactantes", pero hay otros, como el Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PIRS), que también llevan años causando estragos y reduciendo la producción de porcino en España.

A todo esto hay que sumar un segundo gran factor: el cambio climático, que ha hecho que los movimientos migratorios de las aves hayan cambiado. También que los jabalíes no encuentren alimento suficiente en las zonas de montaña y bajen a la ciudad a comer en las basuras, agravando el riesgo de infección.

Esto mismo afecta también a los mosquitos. "Y no necesariamente a mosquitos invasores", aclara el epidemiólogo. El hecho de que cada vez se adelante más la temperatura óptima hace que haya un rango de actuación más amplio. Esto propicia que, en según qué puntos, puedan multiplicarse ya "durante todo el año", con las consecuencias que esto implica. "En París, sin ir más lejos, hubo un caso de zika en enero de 2024", recuerda.