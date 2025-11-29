La suerte vuelve a sonreír a Tarazona: reparte ‘El Millón’ tres meses después de entregar el Gordo del Euromillones

Tarazona, en la provincia de Zaragoza, amaneció este sábado con una buena noticia: el premio de El Millón de Euromillones cayó en la provincia. El código ganador, VXZ15324, fue validado en la Administración de Loterías nº1 de la localidad turiasonense, situada en Fueros de Aragón, un punto de venta que suma ahora uno de los premios más buscados del sorteo europeo.

Este nuevo premio de un millón de euros llega en un momento especialmente destacado para el establecimiento, que regenta Ángel Marqueta, que encadena una racha verdaderamente extraordinaria. El pasado 5 de septiembre de 2025, esta misma administración entregó un histórico premio de Euromillones de 65.278.573 euros, uno de los mayores repartidos en España. Además, pocos días antes, el 21 de agosto de 2025, ya había sellado un Segundo Premio de Lotería Nacional.

En esta ocasión, el premio que han entregado asciende a un millón de euros. El primer premio, con un bote que superaba los 178 millones de euros, se lo llevó una administración de Francia.

La combinación ganadora del sorteo celebrado el 28 de noviembre, fueron los números 05, 29, 33, 39 y 42, con las estrellas 03 y 09.

El sorteo recaudó un total de 78.677.713,40 euros y repartió premios en categorías inferiores, entre ellos los 205.348,83 euros para cinco acertantes de Segunda Categoría (5+1), dos de ellos en España, en las localidades de Antequera (Málaga) y Madrid.