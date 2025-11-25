Las Escuelas Católicas de Aragón defienden el Bachillerato concertado: "Es una garantía de equidad"

Las Escuelas Católicas de Aragón manifiestan la "importancia" de llevar a cabo los conciertos de Bachillerato que fueron anunciados por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en su discurso del Debate de Estado de la Comunidad el pasado septiembre. Desde la entidad señalan que supone una "garantía de equidad, libertad y eficiencia en el sistema educativo".

De esta misma manera, defienden que a través de este concierto se permite a las familias elegir el proyecto educativo de sus hijos "que mejor se adapta a las necesidades, valores y expectativas".

"Para muchas familias, la continuidad en el mismo centro escolar a lo largo de toda la trayectoria educativa es clave para garantizar estabilidad, acompañamiento y coherencia pedagógica", señalan en un comunicado de prensa. En esta misma línea, puntualizan que de lo contrario "obligaría a romper esa continuidad y dificultaría la igualdad de oportunidades, especialmente para quienes no pueden asumir el coste de un centro privado".

Asimismo, recalcan que esta medida supone ampliar la red de centros concertados, un modelo "que ya está implantado desde el año 2003 en 8 colegios concertados en Aragón, que ya cuentan con aulas concertadas de Bachillerato".

Por ende, recuerdan que otras Comunidades Autónomas como Navarra, Comunidad Valenciana, País Vasco, La Rioja, Islas Baleares o Murcia cuentan ya con el Bachillerato "haciendo extensiva con esta medida la gratuidad universal de la enseñanza desde los 3 a los 18 años, con independencia de la titularidad del Colegio, garantizando con esta fórmula la libre elección de las familias a la educación que elijan para sus hijos, tal y como recoge el artículo 27 de la Constitución, sin que la misma se vea limitada por condicionamientos de carácter económico".

Por el momento se conoce que los centros beneficiarios de esta concertación de Segundo de Bachillerato el próximo curso serán 18 en Aragón: 16 en la provincia de Zaragoza, uno en Huesca (Alto Aragón) y otro en Teruel (Las Viñas). Los alumnos potencialmente beneficiarios serían 1.560 en todo Aragón: 150 en Huesca; 60 en Teruel y 1.350 en la Zaragoza.