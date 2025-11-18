Las obras para ampliar y remodelar las Urgencias del Hospital de Calatayud comienzan el 5 de diciembre

El consejero de Sanidad junto con responsables del sector de Calatayud, representantes institucionales y sociales, en la zona donde se van a ampliar las Urgencias del Hospital de Calatayud DGA

Las obras de ampliación y reforma del servicio de Urgencias del Hospital Ernest Lluch de Calatayud comenzarán el próximo 5 de diciembre. Cuando finalicen, habrá pasado de los actuales 680 metros cuadrados a más de 1.900.

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, que ha recordado que se trata de una actuación muy esperada por los bilbilitanos y los habitantes del resto de municipios que lo tienen como hospital de referencia.

El plazo de ejecución de las obras es de 24 meses, por lo que estarán finalizadas en diciembre de 2027. El presupuesto total es de 8,7 millones de euros, y han sido adjudicadas a la UTE formada por ‘Citanias Obras y Servicios’ e ‘Industria y Montajes Eléctricos’.

A esta cuantía hay que añadir la redacción del proyecto, la dirección de Obra y la dirección de ejecución y coordinación de la seguridad y salud, por lo que la suma total se aproxima a los nueve millones de euros.

Las obras se van a realizar en dos fases, con continuidad entre una y otra. La primera será la de ampliación, con la construcción de un nuevo edificio de unos 3.400 metros cuadrados, anexo al actual. Será un edificio compuesto de dos cuerpos, un primer volumen que actuará de zócalo de un segundo. Tendrá dos alturas.

En este nuevo edificio, además de la nueva zona de Urgencias, dispondrá, en la planta -1, de otros 1.000 metros cuadrados de instalaciones y almacén. La planta primera tendrá 850 metros que se quedan como disponibles para una posible ampliación hospitalaria, y la planta segunda tendrá 250 metros de instalaciones.

En la segunda fase, se reformarán los 680 metros cuadrados con los que cuenta actualmente, se remodelará la fachada y se hará una pasarela, quedando, finalmente, todo el espacio integrado.

El Servicio de Urgencias del Hospital de Calatayud realiza en torno a 23.000 atenciones anuales, unas 65 al día. La reforma y ampliación va a dotar a este servicio de unas instalaciones del siglo XXI, que van a permitir una distribución de espacios clara y eficiente.

Este hospital da servicio a unas 55.000 personas de la Comarca Comunidad de Calatayud, así como de municipios de las comarcas de Aranda, Valdejalón y Daroca. Además, este hospital atiende a vecinos de Castilla La-Mancha (de Maranchón y Molina de Aragón) y Castilla y León (de Ágreda, Ólvega, Gomara y Arcos de Jalón).

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha visitado este martes las futuras instalaciones, recordando que se trata de una actuación muy esperada por los bilbilitanos y los habitantes del resto de municipios que lo tienen como hospital de referencia.