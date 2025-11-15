Jorge Azcón: "Sorprende la degradación moral del PSOE. Lo de Ábalos con las mujeres era para una dimisión en cadena"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón (Zaragoza, 1973), asegura que "el momento político en el que se encuentra la Comunidad no es para ir a las elecciones". El nuevo presupuesto depende de los votos de Vox, que insiste en no sentarse a negociar tras la polémica por el despido de un asesor por publicar mensajes racistas y fascistas en sus redes sociales.

El líder conservador presume de haber atraído 70.000 millones de euros de inversión en dos años, una cifra récord que podría peligrar si el Ministerio para la Transición no hace en Aragón las inversiones necesarias para garantizar 'enchufe' a todos los centros de datos proyectados.

Azcón tampoco oculta su opinión sobre sus compañeros de partido. Cree que la crisis de los cribados de Andalucía es una "negligencia" en la que no ha habido mala fe y ve "de alabar" que Mazón haya presentado su dimisión: "En el PSOE no lo hace nadie".

Viene de estar una semana en Estados Unidos, concretamente en Virginia, la meca de los centros de datos. Ustedes han atado 70.000 millones de euros de inversión en dos años y en ello andan. ¿Qué necesita Aragón para convertirse en la Virginia del sur de Europa?

Muchas veces se dice que Aragón quiere ser Virginia porque lo dije yo hace unos cuantos meses, y recuerdo que la primera vez que lo hice hubo más de uno que no se lo creyó.

Que hayamos hecho ese viaje a Estados Unidos es fundamental para ver qué va a pasar en Aragón. La apuesta estratégica que hemos hecho por la tecnología va a tener una consecuencia fundamental. Y es que vamos a incrementar la calidad de vida en nuestra Comunidad y a mejorar los sueldos que cobran los aragoneses y los servicios públicos que podemos prestar desde la Administración.

La inteligencia artificial necesita de grandes infraestructuras, esas grandes infraestructuras se llaman centros de datos, en Estados Unidos se hacen en Virginia y en Europa se van a construir en Aragón. Esa es una magnífica noticia.

Jorge Azcón: "Lo de Ábalos era para una dimisión en cadena en el PSOE"

¿Está preparado Aragón para absorber todo ese crecimiento? Se necesitarán colegios, hospitales, centros de salud, vivienda, perfiles cualificados...

Es evidente que los desafíos están ahí. Los problemas que hay que gestionar no son los mismos en una crisis que en una etapa de crecimiento. Y es verdad, vamos a tener que gestionar desafíos y solucionar problemas, pero van a ser los problemas de las sociedades que crecen, mejoran, generan más puestos de trabajo y son más prósperas.

Necesitaremos mejorar la formación, construir más vivienda y atraer mano de obra, pero yo estoy convencido de que lo que ha pasado en el condado de Loudoun, en Virginia, que ha duplicado su población, es algo muy parecido a lo que va a pasar en Aragón.

Vamos a atraer talento a nuestra Comunidad y, por tanto, vamos a necesitar más vivienda, más formación y más infraestructuras, y eso hay que hacerlo todo lo rápido que podamos porque la tecnología no espera.

Pero el Ministerio no les garantiza las inversiones necesarias en la red eléctrica. ¿Hay preocupación real por parte de las grandes empresas? ¿Se pueden perder parte de esas inversiones?

Vamos por partes. La buena noticia es que somos la envidia de España, y eso es fantástico. ¿Quién nos iba a decir a los aragoneses que en poco más de dos años se iban a fijar en nosotros no solamente comunidades autónomas vecinas y hermanas sino otras regiones de la UE por ser el territorio de todo el sur de Europa que más inversiones tecnológicas está atrayendo?

Es increíble. Los aragoneses estamos haciendo bien el trabajo y eso nos abre un momento de oportunidades espectacular de cara al futuro.

Es verdad que somos capaces de seguir atrayendo inversiones; que hay otros muchos proyectos, además de los 70.000 millones ya anunciados, que quieren venir a generar riqueza a nuestra Comunidad. ¿Y de qué depende?

De que el Ministerio haga su trabajo; de que la inversión del Gobierno de España en la red de transporte de energía en nuestra Comunidad permita que esas empresas puedan venir.

Vamos a intentar hablar con ellos para explicarles lo que está ocurriendo en Aragón, las necesidades que tenemos y las oportunidades que se nos pueden abrir si hacen su trabajo.

Creo que la inversión que está destinando a la Comunidad es escasa y además llega tarde. El problema en estos planes de inversión quinquenales que se hacen desde el Ministerio y que se tramitan de una forma eterna. El plan ya debería estar aprobado y estamos en fase de alegaciones.

Que no se invierta más, ¿es una decisión política? ¿Es porque Aragón está gobernada por el PP?

Las decisiones de inversión siempre son políticas. Cuando tú inviertes en un sitio y no en otro es una decisión extraordinariamente política. A mí lo que me gustaría es que fuera económica; que fuera una decisión explicable desde el punto de vista de la lógica y de la economía.

Si la decisión se toma desde el punto de vista económico, a Aragón tienen que venir más inversiones. Hemos anunciado 15.000 millones de Amazon, 11.000 de Blackstone, 10.000 de Microsoft, 12.000 de Forestalia... No hay ninguna otra comunidad en España, no que tenga cuatro inversiones como las que acabo de nombrar, sino que tenga una sola.

Ninguna otra está desarrollando proyectos de tecnología para inteligencia artificial como lo estamos haciendo en Aragón, y tenemos otros proyectos que están llamando a la puerta.

Todos ellos van a generar una riqueza espectacular. No solamente en la creación de los puestos de trabajo mientras se construyen sino en la fiscalidad. Porque sin necesidad de que subamos los impuestos, el IBI, el IAE, el IRPF y los impuestos a energía que van a pagar van a significar muchos más recursos para los ayuntamientos, para la Comunidad y también para la administración general del Estado.

Invertir en la red de transporte de energía en Aragón es rentable porque las inversiones que somos capaces de traer van a generar muchos más recursos de los que se destinan.

¿Cuándo se empezará a ver todo esto? ¿Hay algún año que vaya a ser el punto de inflexión?

Ya lo estamos viendo. El paro en el sector de la construcción en este último año se ha reducido en un 11%. En ningún otro sector ha bajado tanto como en este.

Y en los próximos años hay un estudio que la Cámara de Comercio encargó a la Fundación Basilio Paraíso que habla de que solo en el sector de la construcción ligado a los centros de datos -y esta cifra es de antes de haber presentado los proyectos de Vantage y Forestalia- se crearán entre 17.000 y 20.000 puestos de trabajo.

Si en Aragón hay hoy 48.000 personas en el paro y se pueden crear entre 17.000 y 20.000 puestos de trabajo, no solamente va a haber una reducción muy importante, sino que sin ningún género de dudas vamos a atraer talento. Va a tener que venir gente a vivir a nuestra Comunidad para trabajar en esos puestos del futuro.

"Vamos a presentar el presupuesto y ese presupuesto tendrá una cifra de techo de gasto. Una vez lo hagamos iniciaremos conversaciones con los distintos grupos políticos"

Hablemos ya de presupuestos, presidente. Este lunes es por fin el Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Cuáles van a ser ahora los plazos de Aragón para presentar sus cuentas?

La idea es cumplir con lo dicho. Era necesario que hubiese un Consejo de Política Fiscal y Financiera para saber cuál es el déficit con el que nos autorizan a aprobar nuestras cuentas. Si el lunes se aprueba, nosotros de forma inminente presentaremos un presupuesto conforme a las reglas fiscales del Ministerio de Hacienda.

¿Conoceremos entonces el techo de gasto esta próxima semana?

Vamos a presentar el presupuesto y ese presupuesto tendrá una cifra de techo de gasto. Y lo lógico es que una vez que conozcamos el presupuesto y el techo de gasto iniciemos conversaciones con los distintos grupos políticos para ver su voluntad a la hora de ayudar a la Comunidad en el momento en que nos encontramos.

Perdone que insista. ¿Tendremos entonces esta próxima semana proyecto de presupuestos?

No es que no quiera decirlo. Va a ser inminente, pero un día arriba o abajo no va a determinar el futuro. Creo que es mejor hacerlo bien a que ganemos un día o dos en la tramitación que queda.

Dice que va a negociar con los grupos, pero Vox insiste en que no se va a sentar a la mesa. Permítame que le pregunte por el origen de todo esto; por la polémica del asesor despedido por publicar comentarios fascistas y racistas en sus redes sociales. ¿Sabía que Vox lo iba a echar y decidió hacer sangre como dice Alejandro Nolasco?

No, yo no lo sabía. Yo lo que sabía es que un miembro de Vox que trabaja en las Cortes de Aragón y que asesora a su grupo parlamentario hace unas declaraciones incompatibles con la democracia, intolerables.

Y cuando conozco esas declaraciones digo que no estoy dispuesto a hablar con un partido que tiene dentro de su grupo a una persona que hace ese tipo de comentarios.

Vox me da la razón, cesa a esa persona y la expulsa de su grupo parlamentario. Y acto seguido dice que rompe las relaciones con el PP... No lo entiendo. Me parece que la razón para bloquear el presupuesto de la comunidad autónoma no puede ser alguien que trabaja para el grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón.

Horas antes de la polémica se había reunido con dirigentes de Vox en Madrid. ¿Se entiende mejor con Vox allí que en Aragón?

No. Yo creo que las relaciones son con los partidos políticos, y yo hablo con representantes de Vox en Madrid y con representantes de Vox en la comunidad autónoma.

"Aquí tenemos uno aprobado por este Gobierno y por lo tanto, la diferencia con el escenario nacional es absoluta"

Entonces, ¿la falta de entendimiento es con Vox o con Alejandro Nolasco?

Con Vox, no tiene nada que ver el portavoz parlamentario. Además, creo que Vox es un partido jerárquico y vertical, y las decisiones que toma no dependen de una única persona.

Con el presupuesto de 2025, el debate en las distintas comunidades autónomas se prolongó demasiado tiempo y aprobar un presupuesto en septiembre no tiene toda la potencia que hacerlo a principios de año.

A aquellas comunidades que lo hacen, aprobar un presupuesto les asegura la viabilidad política hasta el final de la legislatura, pero yo creí que era mejor ir a por uno nuevo para 2026.

¿Podríamos haber aprobado un presupuesto para 2025 aunque hubiera sido tarde? Yo creo que sí, como se aprobó en Murcia o en Baleares, pero es más sensato aprobar uno para el año que viene.

Y la pregunta es, si se pudo aprobar un presupuesto en el año 2025, ¿por qué no lo vamos a hacer en 2026? ¿Por un asesor de Vox? No parece muy creíble.

Al 31 de diciembre está claro que no llegamos. ¿Cuál es el plazo límite para empezar a hablar de otras cosas? ¿Enero?

Los pasos hay que darlos uno detrás de otro. Hoy el objetivo es que aprobemos un presupuesto. El momento que vive la comunidad autónoma necesita que lo hagamos para impulsar su crecimiento, y creo que los aragoneses no entenderían que no fuéramos capaces de ponernos de acuerdo con la mayoría política que arrojaron las urnas en mayo de 2023.

¿Y si no son capaces? ¿Se ve gobernando con un presupuesto prorrogado?

Yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano para aprobar el presupuesto, y el escenario que hoy tiene el Gobierno es trabajar para que lo haya. Si nos disipamos en otro tipo de ideas perdemos fuerza respecto al objetivo fundamental.

Pero ya sabe que el mandato de Feijóo está ahí. Con dos años sin presupuesto, elecciones.

Feijóo ha dado su opinión respecto al Gobierno de España y lo que ha dicho es que, en la política nacional, después de las elecciones no han sido capaces de aprobar ni un solo presupuesto, cosa que no ocurre en Aragón. Aquí tenemos uno aprobado por este Gobierno y por lo tanto, la diferencia es absoluta. Dicho lo cual, creo que es necesario sacar uno nuevo adelante. Los gobiernos tienen sentido cuando tienen aprobado un presupuesto.

Entonces, ¿la regla de los dos años no se aplica en Aragón?

No, no he dicho eso. He dicho que una cosa es la política nacional, que no tiene aprobado un presupuesto fruto de las elecciones, y otra lo que ocurre en Aragón. Es muy distinto tener un presupuesto del Gobierno actual a no haber conseguido aprobar ni uno solo, lo cual no quiere decir que yo aspire a que tengamos un nuevo presupuesto a principios del año 2026 para poder impulsar el crecimiento que hoy vive nuestra Comunidad.

Sin un presupuesto, todos los grandes anuncios y las reformas fiscales prometidas quedan congeladas...

El presupuesto es el principal instrumento que tienen los gobiernos para poder desarrollar políticas, y es evidente que gobernar sin uno dificulta las labores.

¿Cree que le van a poner problemas para aprobar incluso el techo de gasto? En otras legislaturas era poco más que un trámite...

Ha habido años en los que la oposición ha votado en contra del techo de gasto, otros en los que se ha abstenido o ha votado a favor... El Partido Popular, estando en la oposición, votó a favor de un techo de gasto siendo presidente Javier Lambán. ¿Creo que el PSOE va a ayudar en algo al Gobierno de Aragón? No.

"Creo que es realmente difícil que el PSOE nos apruebe tanto el presupuesto como el techo de gasto"

Pilar Alegría decía hace pocos días que lo veía muy complicado...

El objetivo de la ministra es seguir siendo ministra, vivir en Madrid y que Pedro Sánchez sea el presidente del Gobierno durante muchísimos años. Y, por tanto, creo que es realmente difícil que apruebe tanto un presupuesto como un techo de gasto.

Algo que le achacan al PP desde Vox es que en Valencia rechazan el Pacto Verde Europeo y la inmigración ilegal y en Aragón no. ¿Por qué?

Yo no lo creo. El Partido Popular opina exactamente igual en Valencia que en Aragón, y lo he explicado muchas veces. ¿Cuál es mi opinión sobre el Pacto Verde? Es que el Pacto Verde no es un artículo, son muchos.

¿Estoy en contra de las políticas del Pacto Verde que entorpecen la vida de los agricultores? Sí. ¿Estoy en contra de las políticas que significan burocracia para nuestro campo? Sí. Pero estoy a favor de la energía nuclear, que también forma parte del Pacto Verde.

La vida no es muchas veces blanco o negro, hay que explicar las posiciones.

Energía, agua, vivienda, menores extranjeros, la polémica con las universidades privadas... Los frentes con Sánchez se acumulan. ¿Es imposible llegar a ningún acuerdo con él?

Las prioridades de Pedro Sánchez están claras. Piensa primero en él, segundo en él y tercero en él. No hay ninguna prioridad que tenga que ver con Aragón o con algo que no sea su propio ego o el de su entorno.

Con uno de los pocos ministros con los que se entendía era con Óscar Puente, pero últimamente andan a la gresca...

Trato de tener relaciones cordiales siempre con todo el mundo, pero es verdad que con el ministro Puente es difícil ponerse de acuerdo. Fundamentalmente porque le gusta la confrontación.

Es una de esas personas que, si puede declarar la guerra, la prefiere a firmar la paz. Y cuando yo le he reprochado al Ministerio lo que está pasando con el transporte ferroviario, la respuesta ha sido absolutamente desproporcionada.

Hoy, los trenes en España funcionan mucho peor de lo que funcionaban, y el Ministerio no hace nada. Los usuarios del AVE de Huesca, Zaragoza o Calatayud lo sufren en sus propias carnes, y eso no se arregla con un tuit. Se arregla tomando medidas e invirtiendo en la red de transporte ferroviario.

El ministro Puente cree que eso lo puede cambiar por un tuit o una bronca, pero eso se cambia trabajando, que es a lo que él debería dedicarse.

Otro asunto que centra la atención en Aragón: las pinturas de Sijena. Salvador Illa le dijo que acataría la sentencia, ¿se siente engañado?

Con todas las letras. Me mintió, me mintió a la cara. Lo que me dijo es que quien tuviera la razón, en función de la sentencia que dictara el Tribunal Supremo, se comprometía a colaborar con la otra administración, y que él prometía hacerlo.

Es más, me pidió que nombráramos a funcionarios que no fueran políticos para que la colaboración entre ellos fuera mejor. Y así hizo el Gobierno de Aragón, nombrando a una arquitecta experta en patrimonio que se encargara de poder acelerar la llegada de los bienes a nuestra Comunidad.

Ellos nombraron al secretario general del Departamento, un cargo político. Lo que veo es que desde la Generalitat y el propio Parlament de Cataluña se están intentando poner todas las trabas posibles para que esa sentencia se cumpla.

Confío en que el juez dicte resoluciones de acuerdo con la sentencia que nos da la razón a los aragoneses y que antes que después veamos esos bienes en el monasterio de Santa María de Sijena.

Evidentemente, hay que respetar los plazos judiciales, ¿pero teme que al final tengamos que volver a ir con la Guardia Civil?

Pues espero que no. A mí no me gustaría tener que llegar a eso. En cualquiera de los casos, será el juez el que tenga que firmar los autos que decreten la vuelta de los bienes.

La sentencia que hemos ganado en las distintas instancias nos da la razón. Y nos da la razón respecto de las dos cuestiones fundamentales: de quién es la propiedad de esos bienes y si es posible o no trasladarlos a nuestra Comunidad.

Es cosa juzgada, no hay más debate. Porque esto es una democracia. Cuando tú tienes un pleito con alguien y no eres capaz de ponerte de acuerdo vas al juzgado y es el juez quien da y quita razones.

"El Gobierno no va a contar con una mayoría suficiente como para poder aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica"

Pasemos ya al escenario nacional. Junts acaba de anunciar hace escasos días que iba a decir ‘no’ a todas las propuestas que partan del Gobierno de España. ¿Nos vamos olvidando de la nueva financiación autonómica?

Tiene toda la pinta. Creo que el Gobierno no va a contar con una mayoría suficiente como para poder aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica y tengo mis serias dudas de que vaya a contar con una mayoría para toda esa película de miedo que nos contaron en relación a la deuda.

A nosotros nos preocupa especialmente todo ese debate por la desigualdad que genera. No puede ser que las decisiones que nos afectan a todos se discutan y se acuerden solamente con una parte de España porque el Gobierno de Pedro Sánchez depende de sus votos.

Acaba de celebrarse el congreso del PP de Andalucía. Tanto el desarrollo como el resultado, un 99,95% de apoyos a Juanma Moreno, fue muy triunfalista... Sin embargo, la crisis sanitaria no deja de crecer con dimisiones, destituciones, anuncios incumplidos… Como usted es del mismo partido, puede responder. ¿La crisis de los cribados es una desgracia, una negligencia o producto de que privatizar servicios esenciales introduce criterios economicistas a veces incompatibles con la salud universal?

Lo que ha habido ha sido una desgracia, nadie toma una decisión así a sabiendas de lo que eso puede significar. ¿Qué responsable médico le hace una mamografía a una persona y dice vamos a ocultarla y si tiene un cáncer mejor que no lo sepa? No tiene ningún sentido.

¿Ha habido mala fe? No, ni en broma. Ha habido una negligencia, es evidente, y creo que el Gobierno de Juanma Moreno está tratando de resolverla con eficacia, con diligencia y afrontando los problemas de frente.

Porque no es sencillo, evidentemente, tratar con mujeres que además de tener la desgracia de la incertidumbre que significa saber si tienes o no cáncer tengan que sufrir a una administración que no ha funcionado. Creo que desde el principio se tomaron las medidas necesarias y que ahora se están haciendo las cosas como se tienen que hacer.

Otro compañero, Carlos Mazón, acaba de dimitir, y parece que eso no sirve de nada. Ahora el problema es "todo el Consell". Y una vez designado Pérez Llorca, ocurre que "es el mazonismo sin Mazón". ¿Hay alguna manera para que el PP salga del bucle de la dana? ¿Tardó demasiado en irse el president? ¿Podía haber hecho algo más, o antes, Feijóo?

El presidente Mazón ha hecho su trabajo de reconstrucción y desde el principio dijo que el objetivo era ese. Es verdad que la situación personal que vivía y la situación política le han llevado a presentar una dimisión que creo, sinceramente, que en este momento político que se vive en España es de alabar, porque hay un responsable político que dimite.

Pero ha tardado un año...

El fiscal general lleva mucho más de un año envuelto en el escándalo y sigue en el cargo. Quien tiene que defender la legalidad está siendo juzgado por el Tribunal Supremo. Eso no ha pasado en la historia de la democracia en nuestro país, en ningún país democrático en Occidente, y ahí sigue.

Vemos también lo que está pasando con las pulseras antimaltrato y no dimite nadie en el Ministerio de Igualdad. Cuando alguien asume la responsabilidad y dimite por lo menos merece el respeto político. Sobre todo cuando lo que vemos hoy en el PSOE es que las dimisiones brillan por su ausencia.

Es que Ábalos sigue siendo diputado en el Congreso. Hemos visto cómo se dedicaba a colocar a mujeres que ejercían la prostitución en empresas públicas y hoy sigue siendo diputado nacional. No ha dimitido.

Ahora, Mazón, que sí lo ha hecho, sigue siendo el objetivo a batir. El PSOE tiene que mirarse el ombligo. En el Partido Socialista no dimite nadie, haga lo que haga. Esa es la realidad.

"El otro día veíamos a Pilar Alegría en una comida con un dimitido socialista por denuncias de acoso. ¿Cómo puedes comer con alguien así? ¿De qué hablaron? ¿Qué le contó? Lo que está ocurriendo no tiene nombre"

Le quería preguntar por el PSOE, pero es que no sabe uno por dónde empezar. Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, el fiscal general, el hermano de Sánchez, su mujer... ¿Qué más queda por ver?

La pregunta ya es más que explicativa. ¿Qué queda por ver? ¿Qué más va a ocurrir? ¿Cómo puede ser que hayamos perdido la capacidad de asombro? Quién nos iba a decir que al hermano del presidente del Gobierno lo iban a colocar, que a la mujer le iban a financiar a través de empresas que dependen de las decisiones de su marido, lo que hemos visto en el Ministerio de Fomento...

Yo muchas veces me sorprendo con la degradación moral y la utilización de la mujer por parte del PSOE. Lo que hizo Ábalos, que entonces era número 2 del partido, era como para que hubiera habido una dimisión en cadena.

Nos han engañado tanto con la mujer… El otro día veíamos a Pilar Alegría en una comida con un dimitido socialista por denuncias de acoso. ¿Pero cómo puedes comer con alguien así? ¿De qué hablaron? ¿Qué le contó? Lo que está ocurriendo no tiene nombre.

¿Cree que el PSOE ha podido financiarse a través de una caja B?

Eso lo tendrán que dilucidar los tribunales, pero es evidente que nada como un pato, vuela como un pato y tiene pico de pato. Los sobres que hemos visto y las declaraciones de personas que se imputan a sí mismas diciendo que han llevado bolsas con 90.000 euros a la sede de Ferraz hacen que las dudas se vayan disipando.

Los sobres con dinero negro y en efectivo parecen haber sido una realidad en el PSOE. Posiblemente dentro de muy poco veamos una sentencia que ratifique lo que todos pensamos a día de hoy.

Con estos mimbres, ¿ve capaz a Sánchez de aguantar hasta 2027 o habrá adelanto electoral?

Ningún dirigente democrático aguantaría en la situación en la que se encuentra el presidente del Gobierno. Ningún dirigente que tuviera unos mínimos valores democráticos entendería que se pueda gobernar al margen del Parlamento, que se puedan seguir tomando decisiones sin contar con el respaldo del legislativo.

Yo a Sánchez lo veo capaz de todo. Ya lo ha demostrado y creo que no va a tener dudas en seguir demostrando la carencia de valores políticos, democráticos y éticos que tiene.

Y si fuéramos a un adelanto electoral, ¿Aragón pulsaría también el botón rojo o prefiere votar con otras comunidades como Castilla y León o Andalucía?

El momento político en el que se encuentra Aragón no es para ir a las elecciones. Los aragoneses hablaron en mayo de 2023 y la situación política en la que se encuentra nuestra comunidad autónoma, los pasos que está dando este Gobierno, no son para que tengamos que volver a llamar a las urnas. Vamos a intentar aprobar los presupuestos a toda costa.

Si mañana preguntamos a los aragoneses si quieren ir a votar, estoy convencido de que habría una inmensa mayoría que nos diría ‘ya votamos y votamos un cambio político y vuestra obligación es poneros de acuerdo’. Estoy dispuesto a trabajar y a agotar lo que creo que es mi obligación, que es conseguir una mayoría política que apruebe los presupuestos.

"El PP de Aragón es un partido ejemplar. En esta comunidad autónoma, los grandes casos de corrupción han afectado al PSOE"

Con ese momento excepcional que vive Aragón, ¿cree que de verdad podemos confiar en un Gobierno estable en España si también va a tener que depender de Vox?

Yo confío en que un Gobierno de España presidido por Alberto Núñez Feijóo tendrá criterio, valores y objetivos que van a beneficiar a todos los españoles. A mí lo que me preocupa de verdad es que el próximo presidente del Gobierno sea Alberto Núñez Feijóo y a Vox tendremos que explicarle cuáles son las reglas de la democracia, que como yo repito en muchas ocasiones, es el mínimo común denominador.

¿No las ha entendido hasta el momento?

Cuando tú tienes una mayoría absoluta puedes aplicar directamente tu programa electoral, pero cuando no la tienes y has de ponerte de acuerdo con otro partido hay que buscar el mínimo común denominador.

Ni tu programa electoral ni el mío, sino ponernos de acuerdo en aquellas cuestiones que podemos compartir, en aquello en lo que tus ideas y las mías coincidan. Porque si lo que haces es tratar de imponerme tus ideas contra las mías, es evidente que eso lleva a situaciones que no son deseables en la sociedad.

Volviendo a la corrupción. ¿Me puede poner la mano en el fuego por usted, por su Gobierno y, sobre todo, por la financiación del PP a nivel nacional? Mire que ya tuvimos Filesa (PSOE), Gürtel (PP), chistorras y Jésicas (PSOE)... No queremos que nos venga a pasar otra vez lo mismo...

El PP de Aragón es un partido ejemplar. En esta comunidad autónoma, los grandes casos de corrupción han afectado al PSOE. Cuando el Partido Popular ha tenido el Gobierno, haya sido en el Ayuntamiento de Zaragoza o en el Gobierno de Aragón con la presidenta Rudi o el presidente de Santiago Lanzuela no ha habido grandes casos de corrupción.

¿Puede haber problemas de corrupción? No digo que no, pero la realidad es que el Partido Popular de Aragón no ha tenido grandes problemas de corrupción. Y el presidente Feijóo, que ha gobernado durante 14 años en Galicia, tampoco ha tenido problemas, ni grandes ni pequeños.

Creo que la presidencia de Feijóo en Galicia ha sido éticamente irreprochable y estoy convencido de que ese es el objetivo cuando llegue a la Moncloa el día de mañana.