AEMET avisa a Aragón con dos días de lluvia consecutivos esta semana: hasta 40 l/m2 en estas zonas y aviso amarillo

El norte aragonés será la franja más afectada en los próximos días, estableciendo un aviso amarillo por precipitaciones.

Zaragoza
Durante los próximos días, Aragón se prepara para un cambio notable en el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos amarillos por lluvia y viento en ciertas zonas de la comunidad, especialmente en el Pirineo oscense, donde las precipitaciones podrían alcanzar hasta 40 litros por metro cuadrado en apenas doce horas.

A medida que vamos entrando en el otoño comienzan a aparecer los avisos por precipitaciones de forma más recurrente. Hasta ahora, al menos en la capital aragonesa, la lluvia ha sido escasa, siendo protagonista levemente en pocos días de octubre y noviembre.

Esta vez, toda la comunidad presenta zonas e intervalos con mayor presencia de lluvia, además de fuertes rachas de viento en el norte de Aragón. A continuación, te mostramos cuáles son las zonas y las franjas más afectadas.

El tiempo en Zaragoza

El jueves 13 de noviembre transcurrirá con ambiente nublado y temperaturas suaves que oscilarán entre los 12 y los 23 grados. Será a partir del viernes cuando la situación cambie por completo, con lluvias presentes durante toda la jornada alcanzando probabilidades del 95 % por la mañana y un 60 % por la tarde.

El sábado 15 comenzará con apenas un 30 % de probabilidad, pero las precipitaciones se intensificarán entre el mediodía y la noche, alcanzando un 90 %. El domingo mantendrá un ambiente inestable, con un 55 % de posibilidades de lluvia.

El tiempo en Huesca

El aviso amarillo estará vigente el viernes 14 por acumulaciones de hasta 15 l/m2 en una hora y 40 l/m2 en doce horas. Las lluvias podrían venir acompañadas de tormenta, especialmente en el Pirineo oscense, donde además se prevén fuertes rachas de viento.

El sábado, el riesgo aumenta. Entre las 00:00 y las 12:00 horas la probabilidad será del 75 %, alcanzando el 100 % con posibles tormentas a partir del mediodía.

Aviso amarillo de la AEMET en el Pirineo

El tiempo en Teruel

En Teruel, las jornadas más complicadas serán el viernes y el sábado. Según AEMET, el sábado alcanzará su punto más intenso, comenzando con un 90 % de probabilidad de lluvia en las primeras horas del día y llegando al 100 % a partir del mediodía.

El temporal dejará un fin de semana marcado por la inestabilidad y las precipitaciones generalizadas en toda la comunidad. Aunque, como ya se sabe, los partes de tiempo pueden cambiar en cuestión de minutos por lo que se recomienda estar atento a las últimas noticias. En especial, si se prevé visitar el Pirineo este fin de semana.