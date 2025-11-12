AEMET avisa a Aragón con dos días de lluvia consecutivos esta semana: hasta 40 l/m2 en estas zonas y aviso amarillo

Durante los próximos días, Aragón se prepara para un cambio notable en el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos amarillos por lluvia y viento en ciertas zonas de la comunidad, especialmente en el Pirineo oscense, donde las precipitaciones podrían alcanzar hasta 40 litros por metro cuadrado en apenas doce horas.

A medida que vamos entrando en el otoño comienzan a aparecer los avisos por precipitaciones de forma más recurrente. Hasta ahora, al menos en la capital aragonesa, la lluvia ha sido escasa, siendo protagonista levemente en pocos días de octubre y noviembre.

Esta vez, toda la comunidad presenta zonas e intervalos con mayor presencia de lluvia, además de fuertes rachas de viento en el norte de Aragón. A continuación, te mostramos cuáles son las zonas y las franjas más afectadas.

El tiempo en Zaragoza

El jueves 13 de noviembre transcurrirá con ambiente nublado y temperaturas suaves que oscilarán entre los 12 y los 23 grados. Será a partir del viernes cuando la situación cambie por completo, con lluvias presentes durante toda la jornada alcanzando probabilidades del 95 % por la mañana y un 60 % por la tarde.

El sábado 15 comenzará con apenas un 30 % de probabilidad, pero las precipitaciones se intensificarán entre el mediodía y la noche, alcanzando un 90 %. El domingo mantendrá un ambiente inestable, con un 55 % de posibilidades de lluvia.

El tiempo en Huesca

El aviso amarillo estará vigente el viernes 14 por acumulaciones de hasta 15 l/m2 en una hora y 40 l/m2 en doce horas. Las lluvias podrían venir acompañadas de tormenta, especialmente en el Pirineo oscense, donde además se prevén fuertes rachas de viento.

El sábado, el riesgo aumenta. Entre las 00:00 y las 12:00 horas la probabilidad será del 75 %, alcanzando el 100 % con posibles tormentas a partir del mediodía.

Aviso amarillo de la AEMET en el Pirineo AEMET

El tiempo en Teruel

En Teruel, las jornadas más complicadas serán el viernes y el sábado. Según AEMET, el sábado alcanzará su punto más intenso, comenzando con un 90 % de probabilidad de lluvia en las primeras horas del día y llegando al 100 % a partir del mediodía.

El temporal dejará un fin de semana marcado por la inestabilidad y las precipitaciones generalizadas en toda la comunidad. Aunque, como ya se sabe, los partes de tiempo pueden cambiar en cuestión de minutos por lo que se recomienda estar atento a las últimas noticias. En especial, si se prevé visitar el Pirineo este fin de semana.