ARAME reconoce el liderazgo femenino en Aragón con sus Premios 2025 y presenta su nueva Junta Directiva

La Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias y Profesionales (ARAME) celebró este martes una nueva edición de los Premios ARAME, enmarcados en la Semana del Emprendimiento de Aragón, organizada por Aragón Emprende. El encuentro, acogido por el Grupo San Valero, reunió a empresarias, directivas y representantes institucionales en una cita que pone en valor el liderazgo y la innovación de las mujeres en el ámbito empresarial aragonés.

Durante la apertura del evento, el director general del Grupo San Valero, César Romero Tierno, dio la bienvenida a las asistentes y destacó el espíritu colaborativo del emprendimiento, en consonancia con las palabras de la presidenta de ARAME, Olga Pinilla Barcelona, quien recordó que el éxito no se alcanza de manera individual, sino a través de la unión y del trabajo conjunto.

La ceremonia sirvió también para presentar la nueva Junta Directiva de ARAME, encabezada por Olga Pinilla Barcelona como presidenta, acompañada por María José Gil González como vicepresidenta primera y María Jesús Lorente Ozcáriz como vicepresidenta segunda. Completan el equipo Nieves García Casarejos como secretaria general, Beatriz López Sanz como tesorera, y las vocales Myriam Monterde Maldonado, Elisa Pelayo Astiz, Ana López Trenco, Olga Pueyo Vera y Nathalia Antas Martínez. Entre los asistentes destacados también estuvo presente la directora comercial y de relaciones institucionales de El Español de Aragón, Susana Cano.

Premios Arame E.E

El jurado de los Premios ARAME 2025, formado por representantes de instituciones, universidades y organizaciones empresariales de referencia en Aragón, ha sido el encargado de elegir a las galardonadas de esta edición. Los reconocimientos a la excelencia empresarial, la trayectoria profesional, la creatividad innovadora, el emprendimiento en el medio rural y el fomento del liderazgo femenino recaen en Rocío Tapias Gómez, María Puig Forcano, Ruth Barranco Raimundo, Ana Marcén Murillo y la empresa Querqus Sustainable Packing, respectivamente. Todas ellas representan la capacidad, el esfuerzo y la contribución del talento femenino al desarrollo económico y social de la comunidad.

Durante la clausura, la presidenta de ARAME, Olga Pinilla Barcelona, subrayó la importancia de promover el emprendimiento femenino como motor de cambio y desarrollo en Aragón. También recordó que la asociación da visibilidad y apoyo a más de doscientas empresas lideradas por mujeres, y expresa su agradecimiento al Grupo San Valero, a Aragón Emprende, a los patrocinadores, al jurado y a las premiadas por su compromiso con la igualdad y la innovación. Pinilla dedicó también palabras de reconocimiento a sus antecesoras, María López Palacín y María Jesús Lorente, por su papel en el crecimiento de la asociación, y valora la energía y el compromiso de la nueva Junta Directiva y de la Secretaría Técnica.

El director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, Daniel Rey Saura, felicitó a todas las premiadas y a la nueva presidenta de ARAME, y resaltó el papel de las empresas como generadoras de riqueza, empleo y desarrollo profesional en la región. Además, pone en valor la importancia de los Premios ARAME dentro de la Semana del Emprendimiento de Aragón, que en su decimonovena edición continúa impulsando la creación de redes de colaboración y nuevas oportunidades.

La jornada concluye con un espacio de networking que favorece el intercambio de ideas y la creación de sinergias entre empresarias, directivas y profesionales de distintos sectores. Entre los asistentes destacados también estuvo presente la directora comercial y de relaciones institucionales de El Español de Aragón, Susana Cano.

Olga Pinilla, presidenta de ARAME, y Susana Cano, directora comercial y de relaciones institucionales de El Español de Aragón E.E

El evento está organizado por ARAME y Aragón Emprende, con el patrocinio del Gobierno de Aragón, el Grupo San Valero, Laboral Kutxa, Visualmore / Tickamore, Cabreiroá y Rezusta.