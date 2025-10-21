Cuarte revisará su Plan General de Ordenación Urbana para evitar nuevos desarrollos en zonas con riesgo de inundación

Cuarte de Huerva revisará su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para proteger al máximo su término municipal y evitar nuevos desarrollos en zonas con riesgo de inundación. Lo hará una vez se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus vecinos y se tengan todos los datos encima de la mesa.

Con lo ya construido “no hay nada que hacer”, pero la localidad quiere evitar que nuevas promociones o negocios puedan asentarse sobre terrenos que se han visto afectados por las inundaciones de 2023 y de este 2025. “Queremos saber dónde y de qué manera se puede construir de forma segura”, explica su alcaldesa, Elena Lacalle.

La modificación del Plan General no se hará hasta que no se tomen las medidas, en las que ya se está trabajando. “Cuando sepamos cómo se comporta el agua una vez implantadas tendremos que revisar cómo están catalogadas las distintas zonas para ver si realmente es recomendable construir allí o no. Hacerlo antes sería dar palos de ciego”, agrega.

Asentarse en la ribera de un río era antaño símbolo de riqueza y de prosperidad, pero el cambio climático ha hecho que las inundaciones excepcionales vividas siglos atrás sean cada vez más recurrentes, una amenaza que podría ir a más en las próximas décadas. “Son eventos extraordinarios, pero en los últimos años ha pasado dos veces. Lo extraordinario se está convirtiendo en frecuente”, señala Lacalle.

Las tormentas de septiembre -que volvieron a dejar numerosos daños materiales en negocios, viviendas particulares e infraestructuras municipales-, han hecho que la protección de los vecinos y las infraestructuras viarias sea ahora la prioridad absoluta, un camino que la localidad ha empezado a recorrer de la mano del resto de administraciones tras dos años predicando en el desierto.

Pero el Ayuntamiento de este municipio, uno de los que más ha crecido en los últimos años, ya piensa a futuro y no va a quedarse de brazos cruzados, de ahí que sobrevuele ese futuro cambio normativo.

El Consistorio lleva meses poniendo el foco en los pasos bajo la A-23, que generan un efecto embudo que hace que el agua salga con mayor virulencia hacia la localidad.

Desde el equipo de Gobierno creen que ahí está el problema y aportan, incluso, estudios que apuntan en esa dirección, pero son conscientes de que cualquier actuación debe hacerse de forma coordinada para evitar que las medidas que se adopten en un municipio terminen afectando a otro.

Con el objetivo de encontrar una solución “global”, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) hará un estudio hidrológico de todo el corredor del Huerva en los próximos cuatro meses. En él se analizarán los posibles escenarios viendo cómo actuaría el agua con cada una de las soluciones sobre la mesa y se recogerán las aportaciones de las partes, un plan de acción con el que buscarán evitar las dramáticas imágenes de hace solo unas semanas.

“De nada sirve que en Cuarte nos protejamos y se pongan medidas para minimizar los riesgos si luego nos llega el agua de los barrancos de María de Huerva”, explicaba Lacalle tras la reunión técnica mantenida este lunes con responsables de Subdelegación del Gobierno, DGA, ADIF, CHE, Carreteras y los ayuntamientos del entorno.

Desde Cuarte apuestan por crear zonas de inundación controlada -medida que ya ha sido probada con éxito en las avenidas extraordinarias del Ebro-, para que el agua se disperse y lamine.

También piden no olvidarse de los accesos. “Esta última vez, todas las infraestructuras viarias quedaron cortadas. Si hubiéramos tenido casos de vida o muerte, los servicios de emergencias no podrían haber entrado en condiciones”, subraya la regidora.

Más allá del estudio de la CHE, desde el Ayuntamiento consideran que ha llegado el momento de reunirse con el Gobierno de Aragón y pedirle que ejerza “de director de orquesta” de cara a organizar esa actuación conjunta que se persigue. “El trabajo continúa. Por parte de este Ayuntamiento no hemos parado desde 2023”, remarca.