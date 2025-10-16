Los vecinos de Cuarte, Cadrete, María de Huerva y Santa Fé exigen soluciones técnicas frente a las inundaciones: "Basta de parches"

Tres semanas han pasado desde las fuertes tormentas que azotaron varios municipios de Zaragoza. La agrupación vecinal "estamoshastaloshuerva.com", formada por residentes y empresarios de Cuarte de Huerva, Cadrete, María de Huerva y Santa Fé afectados por las recientes inundaciones, ha convocado una concentración ciudadana el domingo 19 de octubre a las 12.00 frente a las naves de Azulejos Moncayo, una de las zonas industriales más castigadas tanto en las riadas de julio de 2023 como en las del pasado 28 de septiembre de 2025.

El objetivo de esta movilización es visibilizar el hartazgo y la impotencia de cientos de familias y negocios que padecen las consecuencias de cada episodio de lluvias intensas, y reclamar soluciones técnicas, coordinadas y urgentes que pongan fin a esta situación que se repite año tras año.

Desde el grupo vecinal recuerdan que "las lluvias no entienden de competencias ni de fronteras administrativas, pero sus consecuencias las pagamos siempre los mismos". Por ello, piden que las administraciones implicadas trabajen de forma conjunta y efectiva, dejando a un lado la burocracia y priorizando la seguridad de las personas y las infraestructuras.

La agrupación subraya su voluntad de colaborar estrechamente con el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, que ha mostrado desde el primer momento su disposición a actuar de la mano de los vecinos para impulsar soluciones reales y duraderas.

La concentración, que cuenta con autorización oficial, se desarrollará de manera pacífica y respetuosa con la normativa vigente. Será una acción simbólica y reivindicativa con la que se pretende reclamar seguridad, planificación y compromiso institucional frente a un problema que ya se ha convertido en una emergencia recurrente.

"¡Queremos soluciones, no promesas. Queremos planificación, no parches. Y queremos trabajar de la mano con nuestro Ayuntamiento para que esta vez, de verdad, algo cambie", reclaman.