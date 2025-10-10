Confirmado por el Gobierno de Aragón: 46 plazas médicas fijas para los hospitales de difícil cobertura

El Gobierno de Aragón junto a los sindicatos han sacado adelante una Oferta Pública de Empleo de 46 plazas para la provisión de puestos de difícil cobertura. Esta se producirá por sistema de concurso de médicos de especialidades hospitalarias. El Decreto Ley de difícil cobertura fue aprobado en las Cortes de Aragón el pasado junio

Estas 46 plazas no son de nueva creación, sino que se extraen de las ofertas de empleo público ordinarias correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025. Todos los puestos son de especialidades hospitalarias de cinco años de formación MIR.

Se trata de un total de 46 plazas de 7 especialidades: Angiología y Cirugía Vascular; Cirugía General y Aparato Digestivo; Cirugía Ortopédica y Traumatología; Medicina Interna; Oncología Médica; Urología y Medicina Intensiva, que se localizan en los hospitales de Calatayud, Huesca, Barbastro, Alcañiz y Teruel.

La Mesa Sectorial de Sanidad, compuesta por representantes de la Administración sanitaria autonómica y de los sindicatos CEMSATSE, CSIF, CCOO, UGT y FTPS, se ha celebrado para debatir esta norma, entre otros puntos del orden del día.

La OPE de 46 plazas ha salido adelante con la abstención de CEMSATSE y FTPS y los votos en contra de CCOO, UGT y CSIF. Castillo ha remarcado que "la Administración ha demostrado en reiteradas ocasiones su voluntad continua de diálogo con los representantes sindicales y de negociación". "Pero cualquier medida que consideremos que es un paso para conseguir más facultativos, no vamos a dudar en darlo porque es importante para la Sanidad aragonesa", ha destacado.

Una vez aprobada esta OPE en Mesa Sectorial se dará un tercer paso, que será convocar estas plazas vía concurso con el objeto de que a principios de año los facultativos ya estén trabajando en sus destinos.

Posteriormente, se deberá seguir este proceso en otras especialidades hospitalarias deficitarias, como Dermatología y Otorrinolaringología, y en el área de Atención Primaria. Todas las plazas que se incluyan en este tipo de ofertas deben cumplir los criterios de difícil cobertura.

Ante la creciente dificultad para atraer y retener personal médico en gran parte del territorio de la Comunidad autónoma, este Decreto Ley implica que aquellos médicos que accedan por concurso de méritos a una plaza de difícil cobertura puedan lograr la consideración de personal estatutario fijo dentro del SALUD.

Tras haber adquirido esa condición de personal estatutario fijo, los médicos podrán participar en los concursos de traslados siempre que, además de disponer de los requisitos comunes, puedan acreditar tres años de permanencia en la situación de servicio activo en el centro elegido y adjudicado como destino del concurso.

Nuevas categorías profesionales

Por otro lado, en la reunión celebrada este viernes 10 de octubre también se ha aprobado la creación de determinadas categorías profesionales hasta ahora inexistentes en el sistema público de Salud de Aragón, como embriología, técnico de emergencias sanitarias, técnico superior de integración social y técnico de atención a personas en situación de dependencia.

Con esta medida, el departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón adapta la estructura profesional a los retos actuales lo que permite mejorar la calidad de la atención sanitaria en todo el territorio.

Estas nuevas figuras responden a la evolución de las necesidades asistenciales, sociales y tecnológicas, y permitirán reforzar áreas clave como la reproducción asistida, la atención a la dependencia, la integración social y la respuesta en emergencias sanitarias.

Todas las categorías han sido creadas mediante orden del Departamento de Sanidad, tras negociación en la Mesa Sectorial y con los informes técnicos preceptivos. Se integrarán en las plantillas orgánicas del Servicio Aragonés de Salud conforme a las previsiones presupuestarias, y contarán con bolsa de empleo temporal y promoción interna.