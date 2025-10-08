Las universidades privadas rehacen sus proyectos tras el decreto de Sánchez: "Hemos perdido siete meses"

Los cuatro "cacahuetes" están abandonados y sin uso desde la Expo de 2008 Gobierno de Aragón

La aprobación de la modificación del Real Decreto 640/2021 para la creación de universidades ha cambiado las reglas del juego. Los nuevos criterios que están dirigidos en gran medida a las universidades privadas y las 'online' para poder implantarse no han sentado bien entre las entidades que buscan instalarse en Aragón.

La Comunidad se encuentra en vilo ante el futuro que les pueda amparar los criterios establecidos por Diana Morant, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. La propia Morant ya explicó este martes tras su aprobación en el Consejo de Ministros que se trata de una medida para "garantizar la calidad académica" y frenar la llegada masiva de estas universidades.

Aragón es una de las Comunidades más perjudicadas ya que son nada menos que tres las universidades de este corte las que se pretenden instalar. Se trata de la Università Niccolo Cusano, que tiene previsto su desembarco en Calatayud; Uniar (Universidad Internacional de Aragón); y PowerMBA University, estas dos últimas en Zaragoza.

Así, están viendo cómo los plazos se tienen que alargar y lo que en el caso de NCI y The Power se podía albergar la esperanza de que comenzaran a funcionar de cara al curso 2026-2027 ya se ve como una "utopía" en ambos casos.

En el caso de Calatayud, su alcalde, José Manuel Aranda, denuncia sufrir una "inseguridad jurídica" debido a que el proyecto de la Universidad se está amparando ante la modificación del decreto cuando se presentó en el mes de marzo, mucho antes de que se presentaran los cambios. Todo ello ha abocado en retrasos y en una "parálisis" de los proyectos de siete meses.

A pesar de las modificaciones a las que tenga que estar sujeto el proyecto de la Università Niccolo Cusano, el edil manifiesta que "siguen con su apuesta", a lo que añade que van a poner de su parte para que sea posible y ayudar en posibles alegaciones.

Ante el endurecimiento de las condiciones a las que tendrán que atenerse estos campus, el edil lo tilda de "ridículo". "Creo que es muchísimo más operativo de cara a dar salida a las necesidades que tiene el mercado laboral en cuanto a nuevas titulaciones. Es mucho más operativa y más rápida una Universidad Privada que una Universidad Pública", recalca.

Escasas modificaciones en The Power

Una "inseguridad jurídica" y retrasos también sufre el proyecto presentado por PowerMBA University que estará ubicado uno de los conocidos como 'cacahuetes' de la Expo, en concreto, el Edificio Ebro 4 de Expo Zaragoza Empresarial.

Tras la aprobación del decreto, su cofundador, Rafa Gonzalo, confiesa que a pesar de los cambios se encuentran esperanzados porque no les va a generar "un gran impacto".

De igual manera que en Calatayud han dado por imposible abordar la construcción del edificio en estos momentos para llegar al curso 2026-2027 tras la paralización de siete meses, PowerMBA espera comenzar en el periodo académico de 2028-2029.

Así, detalla que el proyecto que ya presentaron en marzo de 2025 con la aprobación de la DGA ya albergaba acoger de entre 4.000 a 4.500 alumnos, lo que no supone cambios en su ruta.

Del mismo modo, el decreto establece una oferta específica que deben seguir estos campus. Concretamente, deben contar con 10 grados, 6 másteres y 3 doctorados. El problema les surge con los últimos ya que deben contar con un tercero ya que su oferta inicial partía de 2 doctorados.

The Power sigue una línea más tecnológica y su propuesta incluye titulaciones con más peso para las ingenierías, dirección de empresas y derecho con un fuerte enfoque en la gestión de compañías tecnológicas e Inteligencia Artificial.

"Están muy conectados con todo lo que viene en la región con la implantación de 'data centres' para formar a los estudiantes de cara a los puestos de trabajo que se van a generar", explica Rafa Gonzalo, cofundador de The PowerMBA.

Donde reside el mayor conflicto se centra en el tema habitacional. El decreto establece que deben dar una respuesta habitacional a un 10% de su alumnado. Gonzalo confiesa que van a tener que hacer modificaciones en este aspecto, si bien "ya lo teníamos previsto, pero hay que detallarlo más". Por ello, se encuentran barajando opciones en la ubicación de una residencia de estudiantes próxima a la universidad.

Desde el punto de vista del aval, la promotora también va a tener que hacer modificaciones debido a los costes al ser "mayores de lo que amparaba la anterior ley".

Con todo ello, se encuentran a la espera de que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la modificación del decreto para comenzar a trabajar en él y volver a enviarlo a la Consejería de Universidades del Gobierno de Aragón.

Así, estiman que en un plazo de 60 días puedan enviarlo para la aprobación por parte de la DGA y ya su envío de nuevo al ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para que emita el informe pertinente.

Dos empresas se pujan el 'cacahuete'

Mientras tanto, PowerMBA University busca concretar qué empresa será la encargada de la reconversión del edificio de la Expo en una universidad. Esta se encuentra en pleno proceso de licitación del proyecto de obra y son dos empresas las que están pujando por hacerse con la reforma de los edificios cuyas obras tendrían un coste de al menos 15 millones de euros para las arcas públicas.

Se trata de Ingeniería Torne S.L., que le avalan grandes proyectos como las obras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. La última empresa que se ha presentado se trata de Hijona Ravski, S.L.P., que firma proyectos enfocados a nivel académico como institutos y colegios.

Según explica su cofundador, este edificio busca ser la "piedra angular" del campus académico con salas definidas de laboratorios y última tecnología en sintonía con el proyecto que presentan.

El consejero de Fomento, Octavio López, ya detalló que habrá más de 50 aulas de diferente tamaño, 20 laboratorios docentes, 15 de investigación, dos salas de streaming, despachos, espacios para la secretaría y la dirección, un salón de actos para 1.200 personas, una biblioteca y una cafetería.