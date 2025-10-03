Azcón, tajante con el PSOE por la polémica de Feijóo y el trasvase: "Si Junts se lo pidiese aplaudirían con las dos manos"

El compromiso de Alberto Núñez Feijóo en Murcia de "traer el agua de los sitios donde sobra" sigue trayendo cola. PP y PSOE han vuelto a enfrentarse este viernes en las Cortes por el hipotético trasvase. Los socialistas han reprochado a Jorge Azcón que aplaudiera las palabras de su líder nacional, y el barón popular ha respondido rotundo: "Si mañana un partido como Junts les pidiera un trasvase, ustedes aplaudirían con las dos manos como han hecho con la amnistía".

Para Fernando Sabés, todos los aragoneses sintieron "vergüenza" por lo sucedido este fin de semana. "Aplaudía a rabiar el discurso trasvasista del señor Feijóo, pensaba que los aragoneses no estaríamos alerta. Cuando el PP habla de llevar agua a Murcia siempre se refieren a un trasvase del Ebro", le ha dicho, comprometiéndose a "volver a derogarlo" si llega a ponerse sobre la mesa.

Azcón, en cambio, cree que lo que fue de vergüenza es que el PSOE no aplaudiera a Javier Lambán cuando anunció, en el pasado debate sobre el estado de la Comunidad, que recibiría el premio Gabriel Cisneros a título póstumo por su defensa de los valores democráticos.

"Usted me habla de cumplir los compromisos cuando pertenece a un partido que se ha inventado el cambio de opinión para tapar sus mentiras. La han cambiado con los indultos o la financiación", ha expuesto.

En referencia al trasvase, ha querido aclarar que se referían al del Tajo-Segura, que ya existe. Para Azcón, al PSOE le da igual defender la igualdad de los españoles. "Solo quieren defender a Sánchez. Ustedes ya se pronunciaron en 2008 cuando tuvieron que votar un trasvase. Para dar lecciones de compromiso están un poco lejos", ha afirmado.

El pleno también ha abordado la efectividad de las medidas fiscales contra la despoblación aprobadas hasta el momento. El diputado de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha preguntado al presidente popular cuántas personas se han beneficiado realmente. "¿O es que los beneficios son tan mínimos que nadie se ha enterado?", ha cuestionado.

Azcón ha asegurado compartir con Guitarte el objetivo de la lucha contra la despoblación y ha reconocido que las medidas fiscales, que "venían del Gobierno anterior", no han tenido mucho impacto. Todo esto lo ha contrapuesto con la situación actual, en la que se está apostando por la inversión en las zonas despobladas. "Hay que avanzar en las desgravaciones, lo podemos hablar. Pero lo que me preocupa es el recorte en la PAC", ha reconocido.

Podemos, por su parte, ha exigido mejores condiciones para los bomberos forestales, que han estado representados en la tribuna de invitados por varios trabajadores del colectivo. En este punto, Azcón ha recordado que su Gobierno es el que ha dado estabilidad a las cuadrillas al considerar "de justicia" que estén contratadas 12 meses.