Interpeñas empezará las Fiestas del Pilar con un homenaje a la diversión y el sentimiento peñista: así será su gran pregón

El pregón de Interpeñas, en una de las pasadas ediciones. E. E.

Interpeñas calienta ya motores para las inminentes Fiestas del Pilar. Este año, el Parque de Atracciones, "emblema del ocio y la diversión en la capital aragonesa", será el encargado de pronunciar las palabras que darán inicio a 10 días de música, color y alegría en las calles.

La intención es que el pregón sea mucho más que eso y que se convierta en un homenaje a la diversión, al sentimiento peñista, a la solidaridad y a la música que nos une.

El acto estará representado por dos figuras de gran peso en la Comunidad. Por un lado, Jorge López, director del Parque de Atracciones de Zaragoza, que simboliza la unión entre dos instituciones que colaboran durante todo el año para llevar ilusión a pequeños y mayores.

Y por otro, Nacho Jordán, peñista de Honor 2025, reconocido por su entrega y amor hacia el sentimiento peñista, quien pondrá voz al orgullo de miles de peñistas que año tras año mantienen viva la llama de la tradición.

La cita será este sábado en la plaza de España desde las 16.00 horas, con un espectáculo cargado de energía y buen humor de la mano del inconfundible Dj & Showman Satu, que promete animar y hacer bailar a todos los asistentes antes de que la emoción del pregón se apodere del ambiente.

Será un momento de unión y de emoción compartida en el que la música, los aplausos y el sentimiento peñista se fundirán en una celebración que marcará el inicio de unos días inolvidables.

Este año, el orden de salida será el siguiente:

- BO2

- El Rebullo

- El León Aragonés

- La Murga

- Pa'Cutio

- Venecianos

- El Rolladero

- El Jaleo

- Delicias

- Los 5000

- Los Chachos

- El Almuerzo

- Bullizio d'Aragones

- Los Embolaos

- Sanjosecinos

- La Juerga

Invitados:

- Interpeñas Ejea

- Peñas San Juan

- Interpeñas Alagón

- Los Cartujanos

Fiesta y solidaridad

Interpeñas Zaragoza asegura no entender las fiestas sin solidaridad. Por ello, este año también se llevará la alegría a quienes más lo necesitan, con visitas especiales a la C.A.M.P. (centro Residencial para discapacitados intelectuales) y al Centro de Mayores Laín, donde las charangas llenarán los pasillos de música y sonrisas. "Porque la fiesta, cuando se comparte, se multiplica", asegura el colectivo.

Otra de las citas ineludibles será el maratón de charangas. Será el 9 de octubre desde plaza de Aragón, un espectáculo único en el que las calles de Zaragoza se inundarán de ritmo, alegría y ese ambiente cercano que solo las charangas saben regalar.