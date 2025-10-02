Tres consejeros se enfrentan a la reprobación en las Cortes de Aragón: las claves de la última jornada del debate de Aragón

Las Cortes de Aragón viven este jueves la última jornada del Debate sobre el Estado de la Comunidad, en la que se votarán hasta 153 propuestas de los grupos para mejorar el territorio. Después de dos días de intenso debate, la cita política más importante del año culmina con la votación de las diversas iniciativas de todos los partidos, más o menos polémicas.

Entre estas propuestas, tres consejeros se enfrentan a la reprobación por parte de la oposición. Vox pedirá que se censure la gestión de los responsables de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, por no presentar el presupuesto; y de Bienestar Social, Carmen Susín, por “favorecer” la inmigración ilegal.

Llama la atención que Vox se sume a estas reprobaciones cuando, en anteriores plenos, defendía que eso no era “política útil”. “Es la diferencia entre política útil y no útil. La política no útil es la de hacer reprobaciones y peticiones de cese que nadie se entera porque solo pasa en el Parlamento. La política útil es tener una reunión con el consejero para tratar temas que espero que sean fructíferos. Eso es política útil y no el show que usted defiende”, afirmaba el portavoz, Alejandro Nolasco, el pasado 27 de marzo ante una propuesta de reprobación de CHA al responsable de Sanidad, José Luis Bancalero.

El propio Bancalero vuelve a ser señalado por el PSOE por su “ineficiente gestión” en un “servicio público esencial” para los aragoneses y, en concreto, las listas de espera, la “supresión de profesionales” en el medio rural y “tener paralizados” los hospitales de Alcañiz y Teruel.

Además, los socialistas también piden la reprobación de la consejera Susín, aunque, en su caso y en el polo opuesto a Vox, por “no asumir sus competencias” ni “cumplir con sus obligaciones” en la acogida de menores inmigrantes. También le critican “haber eliminado las políticas de cooperación” y su “desatención a las personas mayores”.

De Gaza al trasvase del Ebro

Entre el resto de propuestas, los cuatro partidos de izquierda llevan propuestas para condenar el “genocidio” perpetrado por Israel contra el pueblo palestino, que se define como “la mayor masacre contra la población civil desde la II Guerra Mundial”.

Mientras, el trasvase del Ebro también vuelve a escena, apenas unos días después de los polémicos aplausos de Jorge Azcón a Alberto Núñez Feijóo al hablar de la necesidad de “llevar agua de donde sobra a donde falta”. El PP se defiende de las acusaciones presentando su propia propuesta para rechazar “cualquier trasvase del Ebro” y la construcción de las obras incluidas en el Pacto del Agua.

El PSOE presenta 52 propuestas para anticipar la gratuidad de la educación de 0-3 años, destinar 25 millones a un Plan Cultural para Aragón y otros tantos para un plan de instalaciones deportivas, o impulsar la nueva línea del tranvía de Zaragoza. Por su parte, Vox plantea la bonificación de Sucesiones “para todos los grupos”, una fiscalidad diferenciada en el medio rural, limpiar los cauces de los ríos, y la eliminación del reconocimiento del catalán como lengua propia de Aragón.

Entre las 12 propuestas de Chunta y Teruel Existe, los aragonesistas piden el desarrollo pleno del Estatuto de Autonomía, incluyendo las transferencias pendientes y la reclamación de la llamada “Deuda Histórica”. Los de Guitarte se centran en el reequilibrio territorial y la lucha contra la despoblación, haciendo igualmente hincapié en materias de agricultura, sanidad e infraestructuras.

Los tres partidos del grupo mixto defienden 4 propuestas cada uno. Podemos se centra en el operativo antiincendios y las condiciones de los profesionales. IU pide combatir los sesgos de género en la sanidad, mejorar las condiciones laborales en el sector de los cuidados o frenar la ampliación de conciertos educativos. El PAR busca abrir un proceso de negociación bilateral para dotar a Aragón de una Hacienda Foral propia.

En la cita del 2024, el Pleno aprobó 89 de las 137 propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios, lo que supone un 65% del total.