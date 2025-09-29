El alcalde de María de Huerva (Zaragoza), rotundo sobre las inundaciones: "Ha sido mucho peor que en julio de 2023"

El municipio de María de Huerva fue uno de los más afectados por las lluvias de este domingo en la provincia de Zaragoza. El agua entró en garajes, casas y calles, dejándolas inundadas a su paso y con graves pérdidas materiales. Por suerte, no hubo que lamentar ningún herido.

Eso sí, la imagen de esta mañana en la localidad era la de coches destrozados, calles embarradas y otros destrozos que provocó la tormenta. En estos momentos, tal y como lo asegura el alcalde Joaquín Calleja, el Consistorio trabaja -junto con las brigadas- "en la retirada de vehículos en la limpieza viaria y de parajes, así como en sacar agua acumulada en diferentes puntos".

Además, señala que las compañías eléctricas ya trabajan en restablecer el suministro de luz, que se había interrumpido en todo el municipio. Entre las afecciones sufridas durante la jornada de este domingo en el municipio, en torno a 200 personas fueron desalojadas de sus viviendas por un escape de gas en la calle Cuarte y se ubicaron temporalmente en el polideportivo del municipio. No obstante, una vez solucionada la incidencia, pudieron regresar a sus domicilios sobre las 22.00.

Las calles de María de Huerva, este lunes, tras la tormenta. E.E Zaragoza

Además, según informaron desde el Gobierno de Aragón, se han registrado 13 actuaciones relacionadas con la caída de piedras, afectación de calzadas y arbolado. Unas 30 personas quedaron también atrapadas en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, aunque se encuentran en perfecto estado y sin riesgo para su seguridad.

"Todavía es pronto"

Respecto al balance de daños, el regidor ha admitido que aunque "todavía es pronto" para hacer una valoración global, ha adelantado que María de Huerva ha sido uno de los municipios más afectados junto con Cadrete y Santa Fe. Asimismo, ha subrayado que el impacto ha sido "mucho mayor que en 2023".

Pese a los daños causados en la zona central del municipio, que "ha resultado especialmente afectada", Calleja ha destacado que, afortunadamente, "no tenemos que lamentar daños personales, únicamente materiales: coches, muebles y desperfectos en zonas urbanas y naturales".