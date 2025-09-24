El PSOE no aplaude el reconocimiento de Azcón a Lambán con el premio a los valores constitucionales

Una de las novedades anunciadas por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad llevaba el nombre de su antecesor, Javier Lambán. El líder popular decidió iniciar su intervención de dos horas y media con un recuerdo a título póstumo al dirigente socialista y la entrega del Premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales.

Apenas llevaba unos segundos en la tribuna cuando Azcón quiso recordar la figura de un “servidor público honrado e infatigable” que “antepuso Aragón a absolutamente todo, incluso a su propia salud”. “Es sin duda un ejemplo de coherencia, honestidad y patriotismo constitucional que debemos honrar y del que debemos tomar ejemplo para afrontar los difíciles momentos y las situaciones inéditas que vive la política nacional”, ha subrayado.

Sin embargo, la sorpresa no ha llegado tanto desde el puesto de orador, sino desde la bancada del PSOE, que no ha aplaudido la decisión de Azcón de reconocer a su anterior líder con este galardón. Los diputados del PP sí han reaccionado al anuncio del presidente, que durante unos segundos ha permanecido con la mirada fija hacia los socialistas, incluso con el rostro contrariado.

En sus palabras, el presidente aragonés ha destacado de Lambán que, “hasta el último aliento”, “nunca le tembló la voz” para “denunciar la deriva involucionista” que el PSOE “ha llevado a nuestro sistema constitucional”, con “unos pactos con formaciones independentistas inaceptables”.

Lambán fue secretario general del PSOE aragonés hasta el pasado mes de marzo, cuando Pilar Alegría tomó el relevo en el Congreso Regional. Ello provocó un terremoto en varias de las piezas clave que hasta entonces habían dirigido la federación socialista aragonesa, como la de Mayte Pérez -presente en las Cortes- rumbo al Senado o el ascenso de Teresa Ladrero al frente del PSOE de Zaragoza.

En las últimas semanas, desde el PSOE se ha intentado mover alguna medida de homenaje a Lambán, como la propuesta para darle una calle en Zaragoza que fue bien acogida por la alcaldesa, Natalia Chueca.

Al finalizar el discurso de Azcón, el portavoz popular, Fernando Ledesma, ha criticado el gesto de la bancada socialista. “Nos ha sorprendido a todos, con gran tristeza. Las listas se hicieron bajo la cobertura de Lambán y ahora se quedan mudos. No han hecho ningún gesto, como si no fuera con ellos, como si no tuviera nada que ver con ellos”, ha lamentado el diputado del PP.

La líder socialista, Pilar Alegría, no ha asistido al Palacio de La Aljafería a presenciar el discurso de Azcón, aunque sí está previsto que acuda este jueves al debate con el portavoz socialista, Fernando Sabés, que abre la sesión del jueves. La ministra no puede participar al no ser diputada en el Parlamento aragonés.