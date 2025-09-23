Los grados de la Universidad de Zaragoza que aún tienen plazas vacantes: sin lista de espera y solo con aprobar la PAU

Quien quiera matricularse en la Universidad de Zaragoza dispone de tiempo hasta el próximo 15 de octubre. Pero debe saber que no contará con un hueco en todos los grados, ni mucho menos, porque ya se han cubierto más del 95% de las 6.803 plazas disponibles en los grados, quedando sitio para 332 personas que deseen cursar un grado universitario.

En concreto, son 14 los grados donde todavía quedan plazas y no se dispone de lista de espera, por lo que su entrada sería automática siempre y cuando se haya superado la PAU. De ellos, la mitad se encuentran en Zaragoza, en titulaciones como Geología, Finanzas y Contabilidad, Gestión de información y contenidos digitales, Historia, Historia del Arte, Trabajo Social, y Turismo.



Mientras, en Huesca hay posibilidades en el grado en Ciencias Ambientales; en Teruel quedan vacantes en ADE, Bellas Artes, y en el programa conjunto de Ingeniería y ADE; y en La Almunia, en Arquitectura Técnica, Ingeniería Civil e Ingeniería de Datos en Procesos Industriales.

Quien haya superado la PAU y tenga interés en estudiar uno de estos grados, tiene de plazo hasta el 15 de octubre para matricularse.

Ese mismo día finalizarán también los llamamientos individuales para cubrir vacantes que vayan resultando en cualquier otro grado, después de las llamadas grupales que se han realizado en las últimas semanas. Así, aún queda una última oportunidad para quien esté suspirando por unas décimas que le permitan entrar en su carrera deseada.

Desde la Universidad de Zaragoza hacen una valoración positiva del resultado de los llamamientos, que han llenado el 95% de las plazas disponibles pese a ofertar más que otros años. “Son cifras positivas e insisten en lo manifestado en fechas anteriores. La oferta de títulos tiene buena respuesta y se adecúa a las preferencias de los demandantes de estudios universitarios”, resalta Miguel Ángel Barberán, vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Zaragoza.