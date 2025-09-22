El PSOE de Pilar Alegría se pone en modo campaña: "Da igual que las elecciones sean en 2026 o 2027, estamos preparados"

El PSOE de Pilar Alegría se ha puesto ya en modo campaña ante la amenaza de un adelanto electoral en Aragón en caso de que PP y Vox no lleguen a un acuerdo para aprobar los presupuestos. “Nos da igual que las elecciones sean en 2026 o 2027, estamos preparados”, ha subrayado este lunes el portavoz de la ejecutiva, Jesús Morales.

Para los socialistas, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha comprado “el postulado completo de Vox” y lo ha llevado “a lo largo y ancho de todas las áreas y de todo el territorio aragonés”. “Lo hace siempre de la misma manera: beneficiando a unos pocos y perjudicando a la gran mayoría de los aragoneses”, ha expuesto. Como ejemplo ha puesto la polémica en torno a las políticas de juventud en el Ayuntamiento de Zaragoza de Natalia Chueca.

El también alcalde de Quinto ha acusado al dirigente popular de ser “el gran presidente ausente”, dado que “nunca está donde se le necesita”.

Los socialistas celebrarán en las próximas semanas su Comité Regional y actos “de gran formato” en las tres provincias con los que esperan reencontrarse con la militancia y “con todas las personas que quieran acercarse al PSOE”, un partido que, según Morales, “siempre mira por la mayoría social”.

El portavoz también se ha referido a la polémica en torno a los 2 millones que inyectará el Gobierno de España al circuito de Montmeló. Según ha dicho, la consejera del ramo, Tomasa Hernández, “miente”, ya que el circuito aragonés de Motorland ha recibido “un fuerte impulso económico a través del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) para llevar a cabo diferentes mejoras”.

En concreto, más de diez millones de euros para adecuar los accesos y el asfaltado. “Es falso que Motorland no reciba inversión estatal”, ha recalcado. Asimismo, ha incidido en que el Gobierno de Aragón no ha pedido ninguna subvención para ninguna competición deportiva. “No vale solo difamar. Lo que tiene que hacer la consejera es ponerse a trabajar y solicitar. Porque difícilmente a alguien le pueden dar algo cuando no lo ha pedido”, ha añadido.

La contestación

Hernández no ha tardado en contestar. La consejera ha insistido esta tarde en que la ministra beneficia de forma directa a proyectos de Cataluña con la concesión directa de subvenciones en materia de deportes, lamentando que no se ofrezca el mismo trato a otras comunidades como Aragón.

“Se me ha reprochado que no se había pedido esta ayuda para Motorland, pero si uno lee el real decreto se constata que no ha habido un proceso de concurrencia competitiva, que únicamente las 21 entidades que aparecían en ese listado podían pedir las subvenciones, el resto no estaba incluido”, ha advertido.

De este modo, de los 16 millones de euros previstos en el real decreto, 5,8, más del 34% del total, han sido para proyectos en Cataluña, de unas subvenciones “a las que no había posibilidad de presentarse porque ya se conocía quienes serían los beneficiarios de las mismas”, sin pasar por “ningún proceso de concurrencia competitiva”, ha reiterado.