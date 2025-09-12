El primer Pleno evidencia la brecha entre PP y Vox en Aragón: “Están instalados en el radicalismo de todo o nada”

La inmigración, la siniestralidad laboral y las emergencias centraron buena parte del primer Pleno de las Cortes de Aragón, aunque por el hemiciclo sobrevolaba otro asunto capital para el resto de la legislatura: la aprobación de los presupuestos de 2026, para lo que el PP de Jorge Azcón necesita el apoyo de Vox.

Pero ese apoyo no será, ni mucho menos, sencillo ni barato, y apunta a obligar al PP a realizar un importante esfuerzo para lograr un acuerdo que, por las manifestaciones de uno y otro lado, no está nada cercano. Y es necesario, porque sólo con Teruel Existe y el PAR, a Azcón no le salen los números.

Dos asuntos marcan las prioridades de Vox, decir “no” al Pacto Verde Europeo y “frenar” la inmigración ilegal, y, a juicio del portavoz voxista, Alejandro Nolasco, “empiezan fatal”.

“Aunque pueda parecer increíble, no se han puesto en contacto con nosotros ni para el techo de gasto. Supongo que lo tendrá hablado con el PSOE, no hacen más que lanzarse miradas. Mi sensación es que no tienen ninguna gana de aprobar presupuestos”, ha señalado Nolasco.

Con más o menos ganas, en el PP ven a Vox instalados en un “radicalismo” de “o se hace lo que pido o nada”, cuando “eso es antipolítica”, considera el portavoz popular, Fernando Ledesma. “La política es todo lo contrario, es ceder por ambas partes para llegar a acuerdos para solucionar los problemas de los aragoneses”, ha afirmado.

Mientras, Azcón bajaba la euforia sobre una aprobación inminente del techo de gasto, el primer paso necesario antes de los presupuestos, asegurando que antes tiene que llegar un Consejo de Política Fiscal y Financiera que confirme “las reglas del juego” para las comunidades. “Nosotros queremos impulsar el proyecto de presupuestos y aprobar el techo de gasto, pero debe iniciarse con un CPFF que todavía no se ha celebrado”, decía el presidente este jueves ante los medios.

Lo cierto es que la brecha entre los exsocios de gobierno es cada vez más grande, tal y como quedó en evidencia en prácticamente todas las intervenciones de unos y otros en el Pleno de este jueves. Como ejemplo, el agradecimiento del consejero Bermúdez de Castro a “todos los portavoces, menos a uno” por el apoyo durante las emergencias. Y, por si al principio había alguna duda, las ha despejado cuando ha mencionado a los portavoces, salvo al de Vox.

De hecho, el propio Bermúdez de Castro -también consejero de Hacienda y, por tanto, de tejer los presupuestos- echaba en cara a Vox lo poco que le importaban las emergencias. "Usted y yo tuvimos largas conversaciones de emergencias, señor Nolasco. La más larga duró 0 segundos. No les importaba nada", ironizaba.

Vox también ha tratado de mantener la distancia con Azcón por su ausencia en el Pleno, tanto en rueda de prensa como después en la tribuna del Parlamento, definiéndole como el “Harry Houdini” de la política aragonesa.

En inmigración, desde Vox se ha intentado asimilar las políticas del PP a las del PSOE de Pedro Sánchez, haciéndoles culpables de un supuesto aumento de la delincuencia y pidiéndoles que incumplan las leyes, ante lo que los populares han respondido: “Desconfíen de aquellos que quieren llegar al poder diciendo que hay leyes que hay que cumplir y otras que no, porque eso no acaba bien”, decía la diputada Silvia Casas.

Hasta por el refuerzo de la sanidad tras la pandemia ha habido reproches desde el PP a Vox. “Es necesario reforzar los servicios de salud pública. Deje de escuchar lo que quiere, y escuche lo que realmente decimos. Parece que está en un mundo paralelo”, pedía la diputada Susana Gaspar.

Así ha transcurrido el primer Pleno del curso político y el primer ‘round’ de un pulso entre PP y Vox que dentro de dos semanas vivirá un nuevo episodio en el Debate del Estado de la Comunidad, en la que Azcón dará cuenta de su gestión y se retará cara a cara con todos los partidos.