Aemet avisa de un cambio de tiempo radical en España: Aragón está en alerta naranja en estas zonas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alertó ayer a España de un cambio radical en el tiempo: hasta 100 l/m2 de lluvia por una fría borrasca.

En Aragón se espera que esta tarde regresen las tormentas a algunas zonas de la Ibérica de Teruel, sobre todo al Matarraña y al Maestrazgo. También a algunos puntos del Pirineo, especialmente del Sobrarbe y Ribagorza, en donde podrán ser localmente fuertes.

Esta mañana ha activado el aviso rojo por lluvias intensas, de hasta 90 l/m2 en 1 h, en la provincia de Tarragona. Lo que hace que sean posibles las crecidas en barrancos y cauces menores de las zonas donde se registren las lluvias más intensas.

En Aragón las zonas con alerta naranja por lluvias muy intensas en la Cuenca del Ebro, el Pirineo de Huesca y Lleida; la zona oriental de Zaragoza y Teruel.

08/09 11:06 Avisos activos hoy y mañana en Aragón por lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/sf5juYJUjT pic.twitter.com/ddXcd5DkPs — AEMET_Aragón (@AEMET_Aragon) September 8, 2025

Ayer, la Aemet envió una nota informativa según la cual una “vaguada atlántica recorrerá la Península y Baleares entre hoy domingo y el miércoles por la mañana, originando una creciente inestabilidad en el área Mediterránea, principalmente durante el lunes 8 y el martes 9".

Con respecto a la cuenca del Ebro, según la Aemet, “el lunes 8, los chubascos y tormentas afectarán, a partir del mediodía, a amplias zonas del tercio oriental, con intensidad fuerte o muy fuerte (30 l/m2 en 1 h) y acumulaciones de 60-80 l/m2 en 12 h”. Si bien, esta mañana ha activado el aviso rojo en el litoral y prelitoral sur de Tarragona (90 l/m2 en 1 h), a partir de las 15.00 h.

⛈️Este lunes se esperan chubascos muy fuertes.



➡️ Avisos naranjas en amplias zonas del tercio este de la Península. Peligro importante.



➡️En áreas de Tarragona, peligro extraordinario: la intensidad puede ser torrencial. Aviso rojo.



➡️ Cauces pueden crecer súbitamente. pic.twitter.com/T3tUfEDZ2N — AEMET (@AEMET_Esp) September 8, 2025

Las temperaturas serán más bien frías. Las mínimas rondarán los 13 grados, y las máximas esta semana de septiembre, se espera que no suban de los 27 grados en Aragón.

Asimismo, “el martes 9, con el avance de la vaguada hacia el este, la inestabilidad se mantendrá en el tercio oriental peninsular y aumentará de forma notable en Baleares. Este día continuarán los chubascos y tormentas en el tercio oriental”, explica la Aemet.

El pronóstico de la Aemet señala con aviso naranja por lluvias muy intensas en la Cuenca del Ebro, el Pirineo de Huesca y Lleida; la zona oriental de Zaragoza y Teruel, y la provincia de Castellón, el lunes 8 de septiembre. Lo que hace que sean posibles las crecidas en barrancos y cauces menores de las zonas donde se registren las lluvias más intensas.

Como recuerda la Aemet, “La incertidumbre inherente a este tipo de fenómenos complica la precisión de las zonas de mayor impacto, ya que ligeros cambios en la posición de la vaguada y en el viento de niveles bajos, pueden modificar la intensidad y la localización de las tormentas”.