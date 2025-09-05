Pilar Alegría: “Hay una pequeña minoría de jueces que toman decisiones difíciles de comprender”

“Hay una escasa minoría, una pequeña minoría, cuyas decisiones son difíciles de comprender”. Son palabras de la ministra y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, coincidiendo con la apertura del Año Judicial y el discurso del fiscal general marcado por las críticas de asociaciones judiciales a la presencia del ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Para Alegría, “la práctica totalidad” de los jueces y magistrados de este país hacen su trabajo “con profesionalidad” y “absoluta imparcialidad”, pero la ministra ha aludido a esa “minoría” que toma “decisiones difíciles de comprender”.

Esta es una opinión, a su juicio, “muy extendida” entre “muchos miles” de ciudadanos españoles y una “amplia mayoría” de la judicatura. “Esas decisiones están siendo revocadas por la propia audiencia o por tribunales superiores y algún juez tiene abierto un procedimiento en el CGPJ por mala praxis”, añade Alegría, que ha atendido a los medios en Zaragoza.

A su vez, la portavoz ha defendido la presencia del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en el acto de apertura del Año Judicial. “El ministro de Justicia también es el notario mayor del Reino. Por tanto, históricamente está asentado, desde un punto de vista lógico e institucional, que el ministro competente en materia de justicia haya asistido todos los años, independientemente del color político al que perteneciera, a la apertura del curso judicial”, ha defendido.

En cualquier caso, tras esas palabras, la ministra y portavoz ha trasladado en el día de apertura del Año Judicial el “máximo respeto y reconocimiento” del Gobierno al “buen trabajo” y “profesionalidad” de los jueces y fiscales de este país.

Dardo a Feijóo

Por otro lado, Alegría también ha lamentado la ausencia del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de este acto, de quien dice que “ha decidido hacerse un boicot a sí mismo” al no asistir.

“Muestra una falta de respeto absoluta, no solamente a este Gobierno, sino fundamentalmente al Poder Judicial, a la Casa Real y, me atreveré a decir, al país en su conjunto, porque esto nunca jamás había sucedido”, ha criticado.