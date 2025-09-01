El PP denuncia que el PSOE "aplauda" al polémico Lucio Cucalón en las fiestas de Aguarón pese a su expulsión

Rosario Lázaro, junto a Lucio Cucalón en uno de los actos principales de las fiestas de Aguarón. PP Zaragoza

El PP de Zaragoza ha denunciado este lunes el apoyo público del PSOE a Lucio Cucalón, alcalde de Aguarón, a pesar de haberlo suspendido de militancia por sus múltiples escándalos y presuntas irregularidades y de que el propio presidente de la Diputación, Juan Antonio Sánchez Quero, asegurase que el regidor "ya no representaba" al partido.

Para la portavoz popular en la DPZ, Maricarmen Lázaro, esta es “la última farsa del PSOE”. “La foto de concejales socialistas y de la diputada provincial Rosario Lázaro arropándole en las fiestas de Aguarón desmonta por completo la versión oficial del PSOE: ni lo han echado ni lo han apartado, al contrario, siguen dándole apoyo público", ha denunciado a través de un comunicado.

En él, Lázaro recuerda que Cucalón fue condenado en 2024 por acoso laboral y que acumula graves irregularidades en su gestión: "más de 200.000 euros en contratos a familiares, facturas de banquetes de lujo en un municipio endeudado, reparos del interventor reiterados y la herencia de 1,5 millones de deuda en un polígono fantasma". “Ese es el legado de Cucalón, y el PSOE no solo lo tolera, sino que lo apadrina en público”, ha aseverado.

En la actualidad, el regidor tiene varios frentes abiertos. Por un lado, está pendiente de que el Tribunal Supremo acepte, o no, su recurso de casación. En caso de rechazarlo sería el 'fin de la partida', ya que Cucalón quedaría inhabilitado para el ejercicio de la política.

Por otro, el Tribunal de Cuentas está investigando las notas de reparo emitidas por el interventor sobre la presunta compra de aguinaldos y lotes de vino sin justificar, el cobro de dietas por reuniones con representantes de la DGA y la Famcp que no se produjeron y el troceado de contratos en favor de la empresa Web Asesores.

Además, falta por saber qué hará la Fiscalía con toda la información remitida desde el Gobierno de Aragón.

Para los populares, la imagen vista en las últimas horas demuestra que los socialistas “venden a los ciudadanos un discurso de expulsión y suspensión, pero luego sus cargos se hacen fotos sonrientes con Cucalón en los actos de su pueblo”.

“La contradicción del PSOE con el caso Cucalón es total. Primero dicen que lo han expulsado, luego él asegura que no, después hablan de una suspensión de militancia y ahora aparecen apoyándole en las fiestas de su pueblo. Todo esto demuestra que la expulsión fue una farsa”, ha manifestado Lázaro, cuya dimisión fue solicitada en un pleno extraordinario hace escasas fechas por los partidos de la izquierda.

Los populares insisten, asimismo, en que, ante el rosario de polémicas de Cucalón, la secretaria general del PSOE en la Comunidad, Pilar Alegría, “no puede seguir escondida mientras desde su partido se respalda a una persona con este historial". "Tiene que decir con claridad si el PSOE está con la ejemplaridad o con un alcalde condenado. No hay término medio”, afirma.

A este respecto, promete que el PP “seguirá denunciando cada gesto y cada maniobra del PSOE para proteger a Cucalón”. "Los vecinos merecen respeto y limpieza institucional, no una expulsión fake que queda desmentida en cada fiesta y en cada acto donde los socialistas aplauden a un condenado”, ha dicho.

Consultados a este respecto, desde la DPZ y el PSOE de Zaragoza declinaron hacer declaraciones.