Llegan a Aragón 20 menores migrantes con protección internacional procedentes de las Islas Canarias

Una veintena de menores extranjeros no acompañados con protección internacional han llegado en las últimas horas a Aragón procedentes de Canarias. Pertenecen al millar de jóvenes a los que el Gobierno de España tiene que acoger por orden del Tribunal Supremo, y la mayoría son nativos de países del Sahel, principalmente Mali y Somalia, de donde salieron huyendo de la guerra.

Así lo ha detallado este lunes el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, en una entrevista a Radio Zaragoza. Los jóvenes permanecen en estos momentos en Zaragoza, aunque, por motivos de seguridad, no se ha dado a conocer el nombre de la entidad que se ha encargado de su acogida.

La mayoría tienen 17 años y grandes aspiraciones, como convertirse en médicos, educadores o futbolistas. Los hay, incluso, que ya empiezan a conocer el idioma fruto de los meses que han pasado en la comunidad canaria.

El propio Beltrán ha tenido oportunidad de pasar unos minutos con ellos. "Los ves aquí con una amplísima sonrisa de oreja a oreja, diciendo que habían dormido y desayunado muy bien. Son como nuestros hijos, pero con otro color de piel", decía en la citada entrevista en la Cadena Ser.

Se trata de los primeros menores que llegan a Aragón en esta 'modalidad', ya que, hasta ahora, era el Gobierno de Aragón el que se encargaba de darles un nuevo hogar. "Siempre se empieza por lo médico. A partir de ahí, aprenden castellano y reciben una formación que les permita su emancipación. Cada uno tiene su propio itinerario, pero todos quieren vivir en paz", agregaba.

Por el momento no se sabe si llegarán más en los próximos días o semanas. Tampoco hay más información sobre los 251 que pretende repartir el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el plazo de un año.

El Gobierno de Jorge Azcón insiste en que los recursos de la Comunidad están saturados, de ahí que haya pedido ayuda a otros ayuntamientos del territorio para acoger a los jóvenes. Sin embargo, la mayoría han contestado lo mismo: que no tienen capacidad material ni recursos humanos.