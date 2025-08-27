El actor Toni Albà dice que siente "asco" por Lambán y culpa del "robo" de Sijena a la "catalanofobia"

El humorista catalán Toni Albà continúa en el centro de la polémica por sus controvertidos mensajes en redes sociales a raíz de la muerte de Javier Lambán. Y no se trata de un único comentario.

El presidente del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández, acusó a Albà de incurrir en discurso de odio por la publicación en X (antes Twitter) en la que el cómico escribió: “Nunca me alegro de la muerte de alguien, pero en el caso de un hijo de la gran Ñ haré una excepción”.

Sin embargo, Albà respondió de forma tajante: “No te equivoques, Alejandro Fernández. Por Lambán no es odio lo que siento: es asco”. Añadiendo: “Si fuera discurso de odio me denunciarías para darme miedo. Y yo, de miedo, no tengo. ¿Has ido a Sijena a ver el robo, producto de la catalanofobia?”.

En la segunda parte del mensaje, Albà hace referencia al traslado de los bienes murales con más de tres siglos de antigüedad, de Cataluña al Monasterio de Sijena (Aragón). Después de varios años de enfrentamiento, el Supremo ordenó la devolución de las pinturas, calificando la devolución como "robo".

El Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) ha ido retrasando esa entrega; sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo ratifica la obligación de que el MNAC restituya al Monasterio de Sijena los 35 fragmentos de pinturas murales de la Sala Capitular y los 8 fragmentos de pinturas profanas, un total de 43 fragmentos que el museo catalán exhibe en sus salas 16 y 17.

No t’equivoquis, Alejxandret fatxeta. Pel Lamban no és odi el què sento: és fàstic. Si fos discurs d’odi em denunciaries per fer-me por. I jo, de por, no en tinc. Has anat a Sixena a veure el robatori, producte de la catalanofòbia? pic.twitter.com/rPbwosORRY — TONI ALBÀ ||*|| (@tonialba) August 16, 2025

Este martes, 26 de agosto, el programa de Cuatro En boca de todos conectó en directo con el humorista, que defendió que su publicación no pretendía celebrar la muerte del expresidente aragonés: “No me arrepiento. Es un sentimiento que he expresado en mi muro de las redes sociales. En ningún caso he celebrado nada”.

El mensaje de Albà acumula miles de visualizaciones y centenares de comentarios, generando una gran controversia. Diversos medios interpretaron que el cómico “celebraba” la muerte de Lambán, algo que él ha negado rotundamente y ha anunciado que llevará a los tribunales.

“Ya estamos empezando a recopilar publicaciones y grabaciones de medios que dicen o interpretan cosas que supuestamente yo he dicho o publicado. La última vez no los llevé a la justicia por difamarme, pero esta vez será distinta”, advirtió en otra publicación.

Mientras tanto, el silencio del PSOE ha sido criticado por dirigentes populares. El senador Eloy Suárez, presidente de la comisión de investigación del caso Koldo, denunció en X que los socialistas “permanezcan mudos” ante las declaraciones del humorista: “Mientras Salvador Illa y Pilar Alegría permanecen mudos ante las declaraciones de este ser tan deleznable, el PP de Jorge Azcón defiende la honorabilidad de Javier Lambán. ¡Cuánta podredumbre sociata!”.

Por otra parte, el lunes 25 de agosto, el Gobierno de Aragón trasladó a la Fiscalía la publicación de Albà para que investigue un posible delito de injurias e incitación al odio contra el expresidente. En su denuncia, el Ejecutivo solicita que se practiquen “las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados y la depuración de responsabilidades penales y civiles en cuanto tales hechos pudieran ser constitutivos de delito”.

Según la denuncia ante la Fiscalía, el actor catalán ha podido cometer un delito de injurias y otro de incitación al odio. El primero porque “constituye una ofensa y un desprecio que lesiona gravemente la dignidad de Lambán públicamente” y el segundo porque “incita indirectamente al odio y hostilidad o, cuando menos, constituye una lesión de la dignidad causando con su publicación humillación, menosprecio o descrédito contra una persona determinada por razón de su pertenencia al grupo de los aragoneses defensores de la nación española”.

En el documento presentado, el Gobierno aragonés basa su denuncia en la representación ejercida por el expresidente Lambán: “Nos parece notorio que la injuria, al igual que la incitación al odio ejecutadas por el denunciado, se derivan del ejercicio de la actividad pública como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón e, incluso, como “expresidente”, gozando de la condición de autoridad de acuerdo con el art. 215 y 24 CP”.