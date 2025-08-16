García-Page despide a Javier Lambán en su Ejea natal: "A mí se me va un amigo, pero a todos se nos va un referente"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha visitado el velatorio de Javier Lambán en Ejea de los Caballeros para darle el último adiós.

"Hablar de amistad en política es difícil. Pero sí, éramos amigos de batalla y compañeros de fatiga", ha reconocido Page. Los dos han sido durante los últimos años los barones del PSOE que se han mostrado más críticos con la gestión de Pedro Sánchez tanto al frente del partido como del Gobierno de España.

Page y Lambán compartían una estrecha relación personal y política, marcada por su coincidencia ideológica en torno a la defensa de la unidad de España, la oposición a los privilegios de los independentistas y los valores clásicos del socialismo.

"Para mí principalmente era una persona muy cabal, y muy honesta; lo que le llevaba a ser coherente en momentos incómodos", ha continuado el dirigente castellanomanchego.

La admiración y respeto de Page por Lambán ha quedado de manifiesto al destacar su "compromiso moral de ayudar de verdad a su tierra, Aragón", una característica del ex presidente fallecido que ha sido alabada por toda la clase política, que ayer y hoy ha manifestado sus condolencias.

Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de Javier Lambán, gran amigo, excelente persona y político ejemplar. Un hombre cabal, honesto, muy coherente y con una capacidad intelectual que nadie le discutía.



Deja un vacío inmenso, pero su legado permanecerá vivo. Mi… pic.twitter.com/PGr7IEuTh7 — Emiliano García-Page (@garciapage) August 15, 2025

"Lambán, desde los valores de la izquierda, ha defendido no solo la constitución española, sino también lo que él consideraba que debía seguir siendo el norte de un país en el que creía y amaba", ha afirmado Page.

Visiblemente emocionado, el presidente de Castilla-La Mancha ha subrayado la dimensión política y humana de su homólogo aragonés: "A mí se me va un amigo, pero a todos se nos va un referente. Ha dejado huella" sentenciaba.

También ha revelado que el propio Lambán ha dejado algún escrito que espera puedan ser publicados en el futuro: "Tenía algunos escritos que espero que puedan ver la luz. El legado de Javier va a ser inmenso, se correspondía su talla personal con su talla política", ha asegurado.

En sus palabras, Page ha querido resaltar el compromiso de servicio que marcó toda la trayectoria de Lambán: "Ha sido una persona que pudiendo hacer cualquier cosa, se metió en política por vocación", ha alabado.

Terminando con un tono de pesar por la dureza del desenlace: "Tiene un punto de injusticia que ahora que le tocaba descansar y estar con la familia le haya llegado el zarpazo del cáncer".

Page y otras figuras de la política española han acudido a Ejea de los Caballeros, localidad natal de Lambán, para despedirse y mostrar sus condolencias.

Por expreso deseo de la familia no habrá capilla ardiente de Lambán, que será incinerado en la intimidad familiar después de celebrarse un acto civil a las 13:00 horas.