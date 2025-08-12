Incendios en Aragón: la peor semana del verano arrasa decenas de hectáreas en las tres provincias

La ola de calor ha activado todas las alertas de máximo riesgo de incendios en toda la Comunidad. Buena parte del país está sufriendo fuegos en zonas de Madrid, Castilla y León o Galicia que han obligado a actuar a un amplio despliegue para su extinción, incluida la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En Aragón, la situación sigue siendo de relativa y tensa calma, aunque la última semana ha sido la más virulenta de todo el verano. De hecho, el fuego ha llegado a las tres provincias, dañando decenas de hectáreas agrícolas y forestales.

Coincidiendo con los primeros compases de la ola de calor, un incendio quemó diez hectáreas de masa agrícola y forestal en Siétamo (Huesca). Este fuego obligó a movilizar a un helicóptero bombardero del Ministerio con base en Plasencia del Monte, y la intervención de los bomberos de la Diputación de Huesca.

Unas 48 horas después se desplegó un nuevo operativo para luchar contra un fuego originado entre los términos de Bierge y Abiego (Huesca), en el que ardieron 23 hectáreas. Hasta el lugar se desplazaron cuadrillas helitransportadas de tres localidades oscenses, que lograron acabar con el incendio en día y medio.

Un buen susto se llevaron los visitantes que el pasado 7 de agosto estaban visitando el parrizal de Beceite (Teruel). Los operativos de extinción tuvieron que cerrar la zona y desalojar a las personas que se encontraban en el entorno por un incendio forestal, que obligó a activar el nivel 1 de emergencia. Sin embargo, y pese a declararse en una zona de difícil acceso y a una hora complicada, los bomberos lograron frenarlo y controlarlo en cinco horas y apenas ardieron una o dos hectáreas de pinar.

Ya con la ola de calor de lleno sobre todo el territorio, uno de los más virulentos del verano tuvo lugar este lunes en Daroca (Zaragoza), en una zona conocida como el triángulo con Valdehorna y Villanueva de Jiloca. En apenas cuatro horas, ha arrasado 35 hectáreas de superficie agrícola y forestal, y ha obligado al Gobierno de Aragón a desplegar un importante despliegue, que lograron controlarlo alrededor de las 20.00.

Mientras, los efectivos del Gobierno de Aragón también han colaborado a lo largo del verano en la extinción de varios incendios en comunidades vecinas. El pasado domingo, una brigada helitransportada de Ejea de los Caballeros se incorporó a los trabajos para sofocar un fuego en Carcastillo (Navarra). Igualmente, a comienzos de julio se ofreció apoyo logístico desde la base de Alcorisa para colaborar en el incendio de Paüls (Tarragona).

Durante este martes, la Aemet tiene activadas alertas por altas temperaturas en toda la Comunidad, pudiendo alcanzar los 40 grados en la Ribera del Ebro y los 39 en la Ibérica, Cinco Villas, centro y sur de Huesca. Además, hay también probabilidad de lluvias y tormentas en el Pirineo oscense y el Gúdar y Maestrazgo, en donde se esperan 15 litros/metro cuadrado en una hora.