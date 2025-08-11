Azcón, rotundo sobre el alcalde de Aguarón, Lucio Cucalón: "En el PSOE, la corrupción no se combate, se ampara"

El presidente de Aragón y líder del PP en la Comunidad, Jorge Azcón, ha arremetido este lunes contra Pilar Alegría por el "silencio" del PSOE con las polémicas que rodean al alcalde de Aguarón, Lucio Cucalón.

El Ejecutivo autonómico ha anunciado este lunes que ha denunciado al alcalde del festín de ostras, gamba roja y jamón de bellota con dinero público ante la Fiscalía por el rosario de presuntas irregularidades que acumula en su última etapa al frente del Consistorio aguaronero.

"¿Hasta cuándo va a proteger Pilar Alegría al alcalde de Aguarón y presidente de Campo de Cariñena?", se ha preguntado el líder regional a través de su perfil en X (antes Twitter).

Aunque el PSOE comunicó en junio que Cucalón había sido expulsado del partido, el propio regidor lo desmintió en el pleno de la semana pasada. "Mi legitimidad democrática no emana de unas siglas, como creen algunos, sino del voto directo de los ciudadanos de Aguarón. Fui elegido por sufragio universal en las pasadas elecciones municipales y nombrado alcalde conforme a la legalidad vigente. Por tanto, mi responsabilidad es ante este pleno y, sobre todo, ante el pueblo de Aguarón", remarcó.

Sobre su supuesta expulsión, Cucalón dijo que se trataba de "una cuestión interna, pendiente declaración y aún no resuelta de forma firme ni comunicada por los cauces orgánicos establecidos".

Para Azcón, todo esto demuestra que "en el PSOE de Aragón, la corrupción no se combate, se ampara". "Ante estas irregularidades, el Gobierno de Aragón actúa, mientras ellos miran para otro lado", ha aseverado.

El presidente aragonés no ha sido el único que se ha referido a la polémica de Aguarón. La vicepresidenta, Mar Vaquero, ha asegurado que la información que se ha ido conociendo en los últimos meses es "muy grave". En su opinión, tanto Alegría como el presidente de la Diputación de Zaragoza y hasta hace unos meses secretario general del PSOE-Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, están actuando con "tibieza" ante un caso "que escandaliza".

Mientras, el diputado autonómico Juan Pablo Artero se ha referido a la 'expulsión fake' del máximo responsable de Aguarón. "No sabemos quién está mintiendo, pero sí que Lucio Cucalón sigue ocupando su puesto de alcalde", ha aseverado.

El PSOE, por su parte, ha centrado este lunes la atención en torno a la polémica del consejero de Fomento, Octavio López, que terminó pidiendo disculpas después de animar a parar el pregón de las Fiestas de San Lorenzo, en Huesca, para que se escucharan los insultos contra Pedro Sánchez.

La portavoz de Educación, María Rodrigo, ha pedido su comparecencia en el próximo pleno para que explique su papel institucional en dicho acto. En su opinión, lo visto en el pregón fue un "espectáculo lamentable" que empañó uno de los actos más significativos de la semana grande de Huesca.

"A día de hoy, Orduna guarda un absoluto silencio", ha censurado Rodrigo, que ha recalcado que las Fiestas de Huesca han sido siempre un ejemplo de inclusión y de fraternidad y ha confiado en que estas actitudes "no se repitan más".

Preguntada por el caso de Aguarón, Rodrigo ha asegurado no tener la información y ha remitido al grupo parlamentario. Sí ha contestado, sin embargo, al ser preguntada por los dos años de Gobierno de Jorge Azcón.