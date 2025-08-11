La Aemet alerta de las altas temperaturas en el valle del Ebro: se podrían alcanzar los 42 grados

La Aemet ha emitido este lunes un aviso de alerta roja por altas temperaturas que se esperan en toda la Comunidad y, especialmente, en el valle del Ebro.

Estas altas temperaturas afectarían especialmente a la Ribera del Ebro, donde los mercurios podrían alcanzar los 42 grados, sobre todo entre las 13.00 y las 21.00.

Por ello, desde la Aemet llaman a la precaución por un “peligro extraordinario” por el calor intenso en la mayor parte de España, donde también hay numerosos avisos naranjas.

Otras zonas de Aragón también se encuentran en alerta naranja, como toda la provincia de Huesca, las Cinco Villas, la Ibérica zaragozana y el Bajo Aragón de Teruel. En estas zonas, las temperaturas máximas rondarán también los 40 grados.

Mientras, en la provincia de Teruel, se ha activado la alerta amarilla en el Albarracín y Jiloca y en el Gúdar y Maestrazgo, donde los termómetros se quedarían en los 38 y 36 grados.

Además, en el Gúdar y Maestrazgo tiene activadas las alertas amarillas por lluvias y tormentas, ya que podrían caer 15 litros/metro cuadrado en una hora entre las 14.00 y las 21.00, acompañado de probable granizo y fuertes rachas de viento.