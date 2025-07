Aragón habla alto y claro contra el cupo catalán: "Rompería la capacidad del Estado para poder invertir"

El cupo catalán "rompería la capacidad del Estado para poder invertir". Así lo ha dicho este viernes el consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, quien confía en que no salga adelante.

En su opinión, lo que se ha puesto sobre la mesa es "gravísimo". "Aparte de la financiación, las comunidades recibimos fondos de vivienda, para la dependencia, la digitalización... Si vaciamos de dinero el Gobierno de España y tiene que seguir pagando las pensiones, prestaciones por desempleo y todas las demás políticas va a perder muchos fondos", ha razonado.

Aragón rechaza que Cataluña recaude su IRPF y el resto de impuestos, un cambio que podría tener graves repercusiones en el resto del territorio. Si todas las comunidades aplicasen ese cupo, la pérdida sería de más de 1.200 millones de euros, condicionando políticas básicas como la educación o la sanidad.

El Gobierno de Jorge Azcón también tiene otro frente abierto con el Ejecutivo de Pedro Sánchez por el reparto de menores migrantes no acompañados. A la Comunidad le corresponderían otros 251, cifra que amenaza con colapsar unos servicios ya de por sí sobresaturados.

"Si los menores son entregados habrá que poner las plazas, no quedará más remedio. Pero además de existir un problema grave de infraestructuras hay otro que lo es mucho más: la falta de educadores. No es que no haya dinero para poder contratar, es que no hay gente", ha lamentado.

La intención, pese a la batalla iniciada en los juzgados contra el decreto ley de Sánchez, es "velar por estos chavales". "Hay que analizar qué está pasando. Yo tengo muchas dudas de que este reparto se pueda llevar a cabo", ha reconocido.

Presupuestos

PP y Vox no fueron capaces de cerrar un acuerdo presupuestario para este 2025, pero el Gobierno de Aragón va a intentar por todos los medios que haya nuevas cuentas para 2026.

Este viernes, Bermúdez de Castro ha advertido de que a partir del 10 de agosto ya estará plenamente disponible, y que empezará a hablar con la gente para ver "qué sensibilidad y qué ganas de negociar hay".