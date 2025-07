Aragón estalla contra la financiación de Cataluña: “Que me cuenten cómo se podrán pagar pensiones y subsidios”

“¿Cómo va a ir María Jesús Montero a Sevilla a explicar esto? Esto es gravísimo, gobierne quien gobierne”. Así de contundente ha reaccionado el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, al acuerdo entre la Generalitat y el Gobierno central para suscribir un nuevo modelo de financiación singular para Cataluña que, a su juicio, “rompe” con todos los principios fundamentales del Estado: la igualdad entre ciudadanos y la solidaridad entre territorios.

Según el Gobierno aragonés, este acuerdo “va más allá” de lo que pensaban que podrían llegar a firmar. “Hablan constantemente de que buscan que el país (Cataluña) avance o que Cataluña tenga mejores servicios públicos, sin ver lo que sucede en el conjunto del país. Habla de colaboración cuando es una claudicación. Se piensan que el resto de comunidades no nos queremos enterar”, dice el consejero de Hacienda.

Con este acuerdo, Cataluña recaudará el 100% del IRPF, extendiéndose al resto de los impuestos. “Será un grave agravio al resto de comunidades. Pretenden dar una limosna al resto de España, y perderemos las comunidades y el Estado. Que me cuenten cómo tendrá el Estado capacidad para pagar pensiones, subsidios o infraestructuras”, ha expuesto.

De hecho, Bermúdez de Castro pensaba que “nunca llegarían a este nivel”. “Si tan bueno era esto para España, no entiendo por qué no lo llevó Sánchez en su programa o Montero lo negó hace un año”, ha subrayado.

Ante ello, desde el Gobierno aragonés pretenden iniciar una batalla jurídica y parlamentaria contra este acuerdo, invitando al resto de comunidades a abordar un frente común, y retando al diputado de CHA dentro de Sumar, Jorge Pueyo, a que vote en contra. “¿Qué va a hacer Jorge Pueyo? ¿Va a defender la desigualdad y los agravios? Que no nos digan que se puede llevar a cabo en todas las comunidades. Esto no se puede transponer a todas las comunidades, porque no habría dinero para nada”, ha incidido.

Como primer paso, Bermúdez de Castro espera la convocatoria inminente de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar este acuerdo. “Espero que tengan la vergüenza de convocarlo con máxima urgencia. He escuchado al presidente de Castilla-La Mancha y al señor Barbón. Cualquier presidente de comunidad se da cuenta de que es una tropelía que afecta gravemente a los ciudadanos”, ha aseverado.