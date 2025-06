Juan Rubio, paciente de melanoma con 72 años: "De joven se hacían barbaridades y nadie se ponía crema solar"

La repetida frase "la piel tiene memoria" pasa desapercibida en muchas ocasiones para todos ante la falsa creencia de 'esto no me va a pasar a mí' o el 'quemado se convierte en moreno'. Más lejos de la realidad ya que todo abuso que se comete puede llegar a tener graves consecuencias.

"En mis años jóvenes, nadie me decía que me tenía que dar protección solar", subraya Juan Rubio, paciente de melanoma con 72 años que tras ser diagnosticado en dos ocasiones con cáncer de piel, utiliza la frase por bandera "la piel tiene memoria" porque así se lo demostró a él al cometer "barbaridades" como Rubio señala.

En su caso, una peca en la espalda activó las alertas en el año 2000. Lo que parecía inofensivo resultó ser un melanoma por el que tuvo que pasar por quirófano para limpiar bien los bordes del mismo y no dejar ningún tipo de rastro del cáncer en su organismo.

Aunque bien recalca que con la operación no acaba todo: "Hay que controlarlo mucho porque con este tipo de cáncer la metástasis se genera en seis meses". Del mismo modo, explica que el cáncer de piel es la "fórmula 1 de irse a la metástasis" cuando otros tardan en "dar la cara". Este, cuando aparece, su rapidez de expandirse por los ganglios linfáticos o el pecho es superior. Según el Observatorio de Aecc, se registran alrededor de 600 casos por 100.000 habitantes anuales de personas con cáncer de piel.

Cuando le diagnosticaron hace ya un cuarto de siglo, le siguió un año de revisiones para asegurarse de que todo estaba en orden. Sin embargo, la rama genética de este tipo de cáncer hizo que sus hijos también tuvieran que someterse a un estudio: "Al tener mis dos hijos pecas, se las quitaron para evitarlo".

A pesar de que, como bien señala, lleva un cuidado de la piel hidratándola con crema y protegiéndola con crema de protección 50, este año 2024 tras dejarlo atrás hace muchos años, tuvo que volver a pasar por quirófano. "Tuve un catarro y cuando fui al médico, vio una peca que no estaba muy bien y la mandó al dermatólogo", explica.

Así, se pudo comprobar que se trataba de un melanoma: "Por suerte era pequeño y lo detectamos a tiempo", cuenta aliviado. Tras casi un año, sigue en tratamiento y con revisiones habituales para llevar un seguimiento.

Tras pasar por ello en su primera vez, Rubio se incorporó a la Asociación Contra el Cáncer, del cual ahora es presidente de la junta local de Calatayud. Por lo que lleva por bandera el buen cuidado de la piel, sobre todo, ahora en verano a los más pequeños con los que hacen charlas en los campamentos de verano.

"Hacemos apología a la gente, de que cuando vayan a la piscina se echen crema antes de ir, cada dos horas y de protección 50", explica. Así, señala que cuando les explican esto a los más pequeños en los campamentos comienza a calar: "De año en año me he encontrado con muchos de ellos que cuando me ven me dicen animados que se echan crema después de nuestros juegos y charlas", cuenta contento.

Además de usar crema solar, una buena protección pasa también por la elección de la ropa. De esta manera, Rubio explica que se recomienda una buena hidratación con líquidos, gafas de sol y gorras. Y para los más pequeños "existen camisetas y pantalones fresquitos que no permiten pasar los rayos ultravioletas".

Con todo ello, echa la vista atrás y ve las "barbaridades" que se cometían: "Veías a las mujeres echarse productos que más que proteger queman, como los aceites. Yo no me echaba crema, pasaba el día fuera y volvía rojo que me dolía todo", cuenta. Por lo que finaliza con un mensaje que repite, pero es cierto: "La piel tiene memoria".