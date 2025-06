El Gobierno de Aragón incluirá a empresas, comercios y autónomos en las ayudas por las tormentas en Zaragoza

El Gobierno de Aragón va a incluir a empresas, establecimientos comerciales y autónomos en las ayudas por las fuertes tormentas que azotaron a una docena de municipios de la provincia de Zaragoza. Estas medidas se aprobarán el próximo viernes en un Consejo de Gobierno extraordinario tras el que se anunciará la cuantía y los plazos para solicitarlas.

Así lo ha dado a conocer la vicepresidenta y consejera de Economía, Mar Vaquero, que ha tomado esta decisión después de visitar in situ a las empresas más perjudicadas por las riadas. “Algunas de estas empresas han paralizado sus líneas de actividad y están trabajando en labores de limpieza y en restablecer la normalidad. La voluntad es colaborar para que puedan tener estas ayudas y responder a los daños provocados”, ha apuntado.

En concreto, estas ayudas irán destinadas a la reconstrucción de edificios e instalaciones, principalmente en cubiertas, reposición de mobiliario afectado por la entrada de agua, sustitución de maquinaria y vehículos, y conexiones en áreas industriales.

Igualmente, estas ayudas se podrán complementar con las compensaciones de los seguros y las de otras administraciones, como el Gobierno de España, en caso de que se apruebe la declaración de zona catastrófica.

Además de estas ayudas directas, también se pondrán a disposición de las empresas una línea de préstamos bonificados, como ya se hizo tras las tormentas de finales de agosto y octubre. “Es cierto que estos préstamos no cubrieron todo el importe, pero no está de más que puedan necesitar esta línea de ayudas. Esperamos ayudar a frenar las consecuencias de estas lluvias y los daños que han tenido”, ha añadido Vaquero.

Por el momento, la vicepresidenta no ha dado a conocer todavía el importe de estas ayudas, dado que, según ha explicado, hay empresas que todavía ni saben a cuánto ascienden los daños. “Se han preocupado más de limpiar y restablecer aquellas actividades que podían hacerlo, pero no se ha valorado. Lo importante es que no ha habido víctimas. Muchas de ellas son empresas de tres turnos y lo que más valoran es que no ha habido víctimas”, ha remarcado.

Asimismo, y tal y como anunció el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, el Gobierno enviará personal administrativo a los ayuntamientos para atender las peticiones de los ciudadanos y facilitar todas las gestiones. Así, no será necesario que los vecinos se tengan que desplazar a Zaragoza o realizar las gestiones de forma telemática, algo que puede ser complicado para los más mayores que residan en los municipios o no tengan capacidad de desplazarse.

En estos momentos, las actuaciones más urgentes se centran en recuperar las tuberías y redes de agua que han quedado destrozadas por la fuerza de la riada. En algunos pueblos, todavía habrá que esperar hasta dentro de seis días para recuperar el abastecimiento.