Jingy Ye roza la perfección en Selectividad y saca la mejor nota de la PAU en Aragón: "Sabía que no lograría el 10"

Rozando la perfección. Así se ha quedado la zaragozana Jingyi Ye al estar a punto de lograr el ansiado 14 en la Prueba de Acceso a la Universidad. La joven estudiante ha conseguido con esfuerzo y dedicación un 13,950, lo que le acredita como la mejor nota de la PAU en Aragón en este 2025. Ante este título, la joven se muestra "sorprendida" cuanto menos.

"Sé que lo hice bien, pero todo podía pasar", admite a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, horas después de que las notas salieran a la luz. La joven de Zaragoza señala que tardó unas horas en mirar sus calificaciones por "miedo". Aunque si bien se llevó una alegría cuando vio el resultado: "Era mejor de lo que me esperaba y cuando vi las notas, pensé que era algo normal", señala.

Jingyi no pensó en ningún momento que cabría la posibilidad de que pudiera alzarse como la mejor nota: "Cuando recibí una llamada diciéndome que era la mejor nota de Aragón, ahí es cuando me sorprendí bastante", admite alegre desde su casa.

Sus dudas ante sus notas vienen por diversos exámenes a los que se enfrentó en la PAU. El que más controversia le produjo a la estudiante fue el primero de todos que se celebró, Lengua Castellana y Literatura: "Mientras hacía el examen sabía que me estaban faltando cosas, que no lograría el 10", recalca. Además, señala que con el nuevo modelo vio incrementada la dificultad en otras asignaturas como Matemáticas e Inglés donde "fue notable el nivel en comparación con otros años".

La estudiante cursó el bachillerato de ciencias tecnológicas en el Colegio Liceo Europa, por lo que tuvo que enfrentarse al examen de Física que tanta controversia ha traído a causa de una falta de datos en los enunciados.

Aunque algunos alumnos vieron dificultades en su realización, Jingyi no fue una de ellas: "La verdad es que no me importó mucho porque lo podía dejar despejado en base de la incógnita", explica. Así, la aparición de los profesores auxiliares para aclarar lo ocurrido y la compensación de 20 minutos extras supuso "una alegría" para esta estudiante.

Un bachillerato de 10

Antes de alcanzar la vertiginosa nota en la PAU, la joven zaragozana llegó con un excelente expediente con el que cerró Bachillerato con un 10 de media: "Estaría mintiendo si dijera que he sido una megatrabajadora, que no he parado en mi vida, pero, es verdad, que he invertido bastante tiempo en estudiar", confiesa.

Fue durante su época de Bachillerato cuando encontró su vocación gracias a una asignatura en la que impartían programación. "Vi mi vocación ahí porque me encantó", afirma. La apertura a esta rama le ha hecho dirigir su carrera universitaria hacia las ingenierías y, en concreto, a la Ingeniería Informática.

Si bien señala que con la nota alcanzada podría optar a otros grados de mayor nota como el doble grado de Física y Matemáticas, lo descarta: "No tengo vocación en esas carreras y creo que si entro no me va a ir bien".

De esta forma, con la PAU acabada de la mejor manera posible, la joven solo tiene un plan para este verano antes de comenzar la etapa universitaria: "Descansar y disfrutar".