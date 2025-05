El Gobierno de Azcón ya mira al presupuesto de 2026 tras no lograr un acuerdo con Vox para este año

Finalizado el capítulo de los presupuestos de 2025, el Gobierno de Aragón ya pone la mirada en tener unas nuevas cuentas para 2026.El Ejecutivo de Jorge Azcón no ha logrado un acuerdo con Vox y en poco más de un mes iniciará los trámites para elaborar las del próximo año, que sería el último completo de la legislatura.

Así lo ha confirmado el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, quien ya dejó entrever en el Parlamento aragonés la renuncia final al presupuesto de 2025, aunque sea por cuestión de fechas. "Los presupuestos son de años naturales y no está aprobado ni el techo de gasto. Nos iríamos a finales de agosto. Soy prudente y no descarto nada, pero hay cosas obvias. No tiene pinta de que haya presupuestos", ha reiterado este miércoles tras la celebración del Consejo de Gobierno.

De esta forma, el primer paso para las cuentas de 2026 llegará en el mes de julio, cuando se firme el decreto de elaboración del nuevo presupuesto. Además, la ministra Montero tendrá que trasladar a las comunidades los objetivos de déficit en un Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Cuando está a punto de cumplirse un año de la ruptura del Gobierno de PP y Vox, ambas formaciones están más separadas que nunca, como ha quedado de manifiesto en las negociaciones del presupuesto de 2025 y se ve día a día en las Cortes de Aragón, donde las fricciones ya no se omiten.

Durante algunas semanas, el acuerdo entre Azcón y Nolasco, con la mediación de Madrid, parecía cercano y en el hemiciclo se daba por hecho que habría presupuesto alrededor de Semana Santa. Sin embargo, la negociación entró en vía muerta, los teléfonos dejaron de sonar, las páginas en el calendario avanzaban y las fechas terminaron por dejar caer un posible pacto.

Alegaciones a la condonación de la deuda

Paralelamente, el Gobierno de Aragón va a presentar alegaciones al anteproyecto de ley de condonación de la deuda propuesto por Moncloa y sus socios. En un primer cálculo, la propuesta inicial del Ministerio supondría un recorte de 2.124 millones de euros en las cuentas autonómicas.

En concreto, a juicio del Gobierno aragonés, una posible condonación de deuda se debería enmarcar en una reforma completa del sistema de financiación autonómica y no sea "un parche puntual", tal y como ha definido el consejero Bermúdez de Castro. Igualmente, exigirán que el dinero que se libere pueda destinarse a sanidad, educación y servicios sociales.

En cualquier caso, Bermúdez de Castro ve complicado que pueda haber un acuerdo sobre financiación autonómica en esta legislatura, aunque incide en que todo es "cuestión de voluntad" y de que la ministra "se siente con las 17 comunidades autónomas".

La principal pelea de Aragón en la financiación es la inclusión de las variables de despoblación y orografía, que se excluyeron en el último documento enviado a las comunidades autónomas. El consejero asegura tener el apoyo de regiones como Castilla-La Mancha, Asturias o La Rioja, junto a otras como Murcia que "no tiene despoblación pero dice que, si es necesario en otras comunidades, añádase", dice Bermúdez De Castro.