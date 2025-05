La directora del Banco de Sangre niega conflicto de intereses en el contrato de la unidad móvil

La Comisión de Sanidad ha vivido un rifirrafe entre la directora gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, Rosa Plantagenet-Whyte, y el portavoz del PSOE en Sanidad, Iván Carpi. La comparecencia de Plantagenet-Whyte había sido solicitada por los socialistas ante la existencia de un posible "conflicto de intereses" en una licitación para el suministro de carrozado e instalaciones para una unidad móvil de donación de plasma para el instituto público.

El diputado socialista ha comenzado su intervención pidiendo explicaciones ante la contratación de la empresa Arpa donde la hija de la directora gerente es un alto cargo en el que ha reprochado que "su forma de actuar" no da confianza. Asimismo, ha llegado a pedir su cese en el caso de que estuviera implicada en la contratación lo que ha denominado como un "bochornoso espectáculo".

En este sentido, Plantagenet-Whyte ha arremetido contra el portavoz del grupo socialista, Iván Carpi, al que ha acusado de “tergiversar la realidad”. “El señor Carpi nunca buscó la verdad, que la hubiera encontrado fácilmente solo con ponerse en contacto conmigo, con la consejería, con el grupo parlamentario, estudiando el perfil del contratante, e incluso con la empresa que le hubiera dado todo tipo de explicaciones”, ha dicho la directora-gerente.

Ante esto le ha acusado de buscar "un rédito político basado en el sensacionalismo amarillista en beneficio propio". A lo que ha añadido que las palabras de Carpi buscaban "dañar mi imagen y la de mi familia". Ante las acusaciones entre dichas por el diputado socialista ha aclarado que el “expediente del contrato se llevó a cabo de manera impecable, transparente y ajustado a derecho, según la ley de Contratos del Estado y está publicado en el Perfil del Contratante”.

En esta misma línea, ha detallado que ella no estuvo en la mesa de contratación en la que se concedió la licitación a la empresa aragonesa y que con las acusaciones vertidas "está dudando de la legalidad de los interventores de la Comunidad Autónoma". Así, ha finalizado su intervención lanzando un dardo al equipo socialista ante las irregularidades que presentó la Cámara de Cuentas en su último mandato y le ha acusado de estar "tapando" su escándalo.

El rifirafe entre ambos ha continuado en las siguientes intervenciones cuando el diputado socialista ha solicitado a la directora gerente sus comentarios "contra un diputado de las cortes" ya que "no son de recibo". De esta forma, ha demandado a Plantagenet-Whyte que "no ponga usted el foco en los anteriores gestores para intentar tapar las cuestiones que no saben responder".

La directora gerente ha reiterado su defensa de que que todo el procedimiento se hizo "todo según la ley" y ha señalado que "si usted considera que hay irregularidades, vaya al juzgado". A lo que ha procedido a destacar que ante el "sin dios" que se encontraron al llegar al Banco de Sangre y Tejidos de Aragón se tuvo que contratar a un asesor jurídico para regular los problemas de contratraciones ante los que se encontraron.

En esta misma línea sobre el informe de la Cámara de Cuentas de la época del PSOE han ido las preguntas de miembros de la Comisión, la gerente del Banco de Sangre ha explicado algunas de las acciones que se han desarrollado para revertir los problemas detectados por la Cámara de Cuentas.

Este órgano ha realizado un informe "demoledor" sobre diversas irregularidades en materia salarial y de personal de los años 2022 y 2023, en la etapa del anterior Gobierno del PSOE. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias procesales por ese periodo.

Una de estas irregularidades se refiere a que en junio de 2023 se aprobó una nueva relación de puestos de trabajo y la integración del personal laboral a estatutario sin un proceso de selección adecuado, lo que, según la Cámara de Cuentas, plantea preocupaciones sobre la equidad y la legalidad en la gestión de personal. La actual gerente del Banco de Sangre se encontró esta situación y revirtió todo el proceso con el respaldo de un acuerdo sindical.

Otras críticas de la Cámara de Cuentas se refieren al pago indebido de complementos a determinado personal. En todos estos puntos, se está trabajando actualmente para revertir la situación. La gerente del Banco de Sangre ha agradecido la labor de los trabajadores del centro y ha aclarado que los cambios que se han estado realizando permiten mejorar la situación y cumplir la legalidad. Asimismo, ha agradecido la generosidad de todos los donantes de sangre.