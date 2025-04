Aragón pone cifras a la inmigración ilegal: hay 18.000 irregulares y la mayoría llegan "desde Barajas, no en patera"

La polémica en torno a la inmigración ilegal está lejos de acabar en Aragón. El rechazo a las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido uno de los requisitos que ha puesto Vox al PP para desbloquear la negociación del presupuesto. Y esto, unido al 'no' de Jorge Azcón al reparto de menores acordado por PSOE y Junts, no ha hecho sino encender la mecha.

Este miércoles, quien tomó la palabra fue el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, que en un acto en la sede del PSOE-Aragón trató de "desmentir con datos las tesis de la ultraderecha que ahora abraza el PP". Aunque no existe un censo oficial, la Delegación estima que en Aragón hay unos 18.000 inmigrantes irregulares, cifra que asegura tener contrastada "por tres vías diferentes" y que representa un 1,3% de la población.

Con estos números, afirmó Beltrán, no debería de haber ningún problema para el Gobierno de Jorge Azcón y los principales ayuntamientos de la Comunidad. A este respecto, resaltó que el 80% de los irregulares proceden de América central y del sur, y que el continente africano solo 'aporta' un 12% del total. "La principal patera de entrada son los Boeing 747 que llegan al aeropuerto de Madrid-Barajas", espetó.

El delegado cree que no se puede hablar de invasión ni de musulmanización. Su postura está en las antípodas del PP, que insiste en que la Comunidad está desbordada y que se necesitan muchos más recursos para poder proporcionar una atención con garantías.

"En la península hay 14.000. A Aragón, dejando fuera a Canarias, Ceuta y Melilla, le tocarían 400 por población. ¿Cuál es el problema cuando el criterio de reparto es tan clarito como para no querer dar la información? ¿Es porque son negritos y si vienen de Canarias no los quiero? Cataluña acoge a 2.200 y Aragón, con 107 plazas y 195 inmigrantes, dice tener los deberes hechos. Es como si vinieran familias por los centros de datos y la consejera dijera que no hay sitio en los coles. Ante eso sí pondría los recursos", lamentó.

En este sentido, recordó que Aragón acogió a afganos e incluso a 4.000 ucranianos "y no pasó nada". "Esta gente no viene aquí a meterse en ningún lío. En Mora de Rubielos no han robado ni un caramelo en la tienda. Se han integrado, juegan al fútbol y están aprendiendo el idioma", resaltó.

Delincuentes "de todas razas"

Normalmente, según el delegado, este es un colectivo de "delincuencia cero" que solo busca "mandar dinero a sus familias". "Más de una treintena de los que llegaron a Mora están trabajando. Son gente que en cuanto empieza a cotizar aporta netamente a nuestra economía", agregó.

También desmintió que haya relación entre inmigración y delincuencia. "Yo desayuno todos los días con los informes de Policía y Guardia Civil y sé lo que digo. En Aragón tenemos delincuentes de todas las razas, colores, tallas y ocupaciones. Ninguno de los fantasmas y los horrores con los que nos amenaza la ultraderecha son ciertos", aseveró.