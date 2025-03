Ana Gómez, trasplantada de córnea en Aragón: “Me ha mejorado mucho la calidad de vida, estoy muy agradecida”

"Me ha mejorado mucho la calidad de vida. Agradezco profundamente a la persona, que no conozco, que me dio esa córnea", admite emocionada Ana Gómez, paciente que le trasplantaron la córnea en noviembre de 2023. Esta mujer, de 57 años, fue diagnosticada de distrofia de Fuchs en 2005, lo que le causaba como una "niebla" en el ojo al perder la transparencia, lo que le dificultaba tener una calidad de vida total.

A pesar de que un gran porcentaje de quienes padecen esta enfermedad no tienen riesgo de perder la visión total, Ana pertenecía al 15% que puede desarrollar ceguera. Esto propició que en noviembre de 2023 pasara por quirófano. En primer lugar, tuvo que ser intervenida para cambiar el cristalino del ojo, que en este caso se trata de una "lente artificial". Sin embargo, la córnea debe ser gracias a un trasplante.

Según reconoce, en la actualidad ve de "maravilla". Aunque apunta que esto no sería posible sin la donación: "Evidentemente, para que todo esto funcione, tiene que haber donaciones y por ello es importante el trabajo que hacen desde el Banco de Sangre", recalca. Durante 2024, el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón recibió 91 tejido corneal.

Ana Gómez es vicepresidenta de la Asociación de trasplantados de córnea de Aragón (ATCA), formada por alrededor de 70 personas. Entre ellos se encuentran casos como que están a la espera de un trasplante o ya se lo han realizado. Tal y como reconoce Gómez, desde la asociación hacen "todo lo posible" para fomentar las donaciones: "Entendemos que es un poco complicado porque se trata de una donación de una persona que ha fallecido, pero tratamos de concienciar", explica.

En su caso en particular, su operación se cometió en el ojo derecho. Así, explica que las intervenciones que se están llevando a cabo solamente se trasplanta la parte de la córnea que está dañada para que el tiempo de recuperación sea lo más corto posible. "Te dan muy poco puntos y has de estar quieto boca arriba durante una semana hasta que te revisan a la semana y ven si el tejido se ha asentado o no", señala. De esta forma, Ana en 15 días estaba ya recuperada: "Estaba ya trabajando, es una recuperación muy rápida". Ahora se encuentra en lista de espera para ser operada de su ojo izquierdo, aunque de momento no tiene prisa porque los especialistas se encuentran positivos ante el estado de su córnea.

Aunque puntualiza que no todos los casos salen "tan bien": "No es lo habitual, hay gente que se toma más tiempo, o que no termina de ir bien por diferentes problemas", señala. Este tipo de trasplantes es más fácil que se asiente la córnea y haya compatibilidad al no tener vasos sanguíneos, las complicaciones siguen estando presentes. Esta paciente recalca que desde los especialistas están muy encima para que todo vaya bien: "Los especialistas no dejan a nadie atrás, están encima, y hacen intento tras intento para que la persona quede bien y gane calidad de vida".

Para mejorar la asistencia a estos pacientes, la asociación lucha para una mayor concienciación en la donación de córneas algo que ven que "falta información". Además, de la mano de profesionales y la administración pública han conseguido aumentar el número de especialistas en Aragón, siendo cinco los que realizan esta operación entre el Hospital Clínico Lozano Blesa y el Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

Este logro que también se refleja en el aumento de horas de quirófano: "La demora es muy larga, estuve dos años esperando el trasplante y se hace largo", reconoce. Así, señalan que se ha conseguido reducir la lista de espera, de 127 personas con una espera media de 2 años, a la actual de 74 personas con una espera media de algo menos de un año.