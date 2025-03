María Pilar, una de las primeras trasplantadas de corazón en Aragón: "Estuve dos meses esperando con angustia"

"No esperas que te digan que necesitas un trasplante de corazón, y menos hace 27 años", comienza relatando María Pilar Sola, la cuarta trasplantada de corazón en Aragón. Este 30 de marzo se cumplirán 25 años desde la primera operación de este calibre en la comunidad.

Antes, los pacientes debían viajar a alguna de las grandes ciudades de España para poder seguir viviendo, con todas las dificultades que eso conllevaba. Desde el año 2000, en Aragón ya se realizan trasplantes de corazón.

"Estuve esperando dos meses el trasplante, y la verdad es que fueron muy duros", explica María Pilar. "Me llama mi hija y me dice: 'Mamá, que hay un corazón', y directamente me fui al hospital para la operación". Al llegar, el médico le explicó que era el corazón de una mujer joven. "Yo pensé: '¡Qué bien!'. Pero claro, la familia estaría pensando: 'Mi hija...'." Con la voz entrecortada, María Pilar termina con un "gracias".

🫀 Mañana se cumplen 25 años del primer trasplante de corazón realizado en nuestra Comunidad.



▶️ Conocemos la historia de María Pilar Sola, la cuarta trasplantada en Aragón. pic.twitter.com/16TU3HKnYV — Gobierno de Aragón (@GobAragon) March 29, 2025

Entre lágrimas, Sola se muestra muy agradecida con la familia y con los médicos que llevaron a cabo la operación. "Después del trasplante he vivido mucho, mucho, mucho. ¡Antes no podía salir de casa!", dice. Después de la intervención, pudo recuperar su vida cotidiana e incluso subir a la Peña Oroel.

La historia de María Pilar Sola ha sido compartida por la DGA en sus redes sociales con motivo del 25.º aniversario del primer trasplante en la comunidad.

Desde aquel año, Aragón no ha dejado de realizar trasplantes de corazón y de diferentes órganos a cientos de personas. En 2024 se llevaron a cabo un total de 115 trasplantes de órganos, lo que supuso un incremento del 4,5 % respecto a 2023.

Esto fue posible gracias a las 49 personas que donaron sus órganos tras fallecer y a seis que donaron un riñón en vida, sumando un total de 55 donaciones.

El coordinador de Trasplantes de Aragón, José Ángel de Ayala Fernández, explicó que, gracias a la “inmensa generosidad y solidaridad” de 49 pacientes y sus familias en la comunidad, se realizaron 49 donaciones de órganos procedentes de donantes fallecidos en los hospitales autorizados para esta actividad. Esto supone una tasa de 36,6 donaciones por millón de habitantes, una cifra similar a la del año anterior, 2023.