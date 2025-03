Juanma Moreno: “Es absurdo que un señor que está a 2.000 km. decida los inmigrantes que tenemos que aceptar”

Rotundo rechazo de los presidentes de Aragón y Andalucía al acuerdo entre PSOE y Junts para el reparto de menores por el territorio. El líder andaluz, Juanma Moreno, ha tildado de “absurdo” que “un señor que está a 2.000 kilómetros” pueda decidir el número de inmigrantes que tienen que recibir las comunidades autónomas.

De hecho, el presidente de la Junta lo define como un “disparate colosal en términos legales y políticos”. “¿Cómo puede ser que un prófugo de la justicia nos diga a andaluces o aragoneses lo que tenemos que aceptar? No parece razonable. No se puede construir políticas en inmigración sin consenso de las comunidades”, ha apuntado Moreno.

No obstante, el líder andaluz cree que el Gobierno “no va a dar ni un paso atrás” en el trato a unos menores “que trata como un paquete de Amazon”. “Nos mandaron 600 adultos que la Fiscalía dijo que eran menores. Es una falta de transparencia que no es aceptable en un estado constitucional. Nuestra oposición es absoluta. A los andaluces no nos dirá un prófugo lo que tenemos que hacer”, ha subrayado Moreno, que admite que la Junta “tiene la obligación de cumplir la ley”.

Moreno ha realizado estas declaraciones durante su visita a Zaragoza, apenas dos horas después de que el Gobierno de Aragón aprobara presentar un recurso de inconstitucionalidad ante este decreto, así como otras medidas judiciales para paralizar su entrada en vigor.

“El decreto es absolutamente unilateral, y sin negociación, cuando afecta directamente a los presupuestos de las comunidades. Es un decreto injusto y desigual. Vamos a oponernos frontal y jurídicamente”, ha afirmado el presidente de Aragón, Jorge Azcón.

Para el líder del Ejecutivo aragonés, este decreto “no solo tiene problemas jurídicos evidentes”, sino que “es otra parte del precio que Sánchez tiene que pagar” ante los independentistas. “Es de una gran irresponsabilidad que un problema tan importante se haga de forma unilateral e irresponsable por el Gobierno de España”, ha añadido Azcón.