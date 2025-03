Aragón se planta ante el reparto de migrantes: ni acogerá más menas ni facilitará información al Gobierno de Sánchez

Aragón se planta ante el reparto de menores migrantes pactado por el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts y no acogerá más menas. Los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico trabajan ya para recurrirlo, bien ante el Tribunal Constitucional por invadir competencias e incumplir el principio de igualdad o ante el Tribunal Supremo.

Desde el PP se niegan a colaborar en lo que consideran una nueva cesión del líder socialista al independentismo. La vía del Constitucional sería, a priori, la que tendría más opciones, ya que ir a un contencioso resultaría más largo y tedioso. La nueva fórmula de reparto perjudicaría especialmente a Aragón. Los buenos datos de renta per cápita bruta y la tasa de paro, con un 13% y un 15% del peso del nuevo sistema, respectivamente, exigirían a la Comunidad un extra de solidaridad. Lo mismo ocurriría con la dispersión (2%).

Algunos medios apuntan a que a Aragón vendrían hasta 186 menores. No obstante, todavía no hay cifras definitivas. Especialmente teniendo en cuenta que los datos que aparecen en la tabla, basados en los recursos ordinarios existentes y su grado de ocupación, no vienen del Gobierno de Jorge Azcón.

Si esto fuera así, la Comunidad pasaría, prácticamente, a triplicar la capacidad actual. Esto ha hecho que regiones como Aragón hayan mostrado ya su oposición “frontal” a la medida. Desde la DGA dudan, incluso, de que las comunidades -al menos las gobernadas por el PP- vayan a facilitar al Ministerio los datos que ha pedido de cara a este 31 de marzo. “En estos momentos, ni hemos dado los nuestros ni tenemos los del resto”, agregaban.

El propio presidente, Jorge Azcón, avanzaba este martes que no iban a colaborar con el Gobierno de España en una política “desigual” y “xenófoba” que solo busca mantener a Sánchez en el poder, así como que recurrirán hasta donde haga falta, incluyendo las instancias europeas, para que se haga justicia. “No vamos a permitir que los independentistas decidan políticas que afectan a todos los españoles”, aseveraba.

Desde el Pignatelli insisten en que no se puede estar de acuerdo con un reparto que no se ha pactado en la sectorial como se ha hecho siempre. No ha gustado nada que este mismo lunes hubiese reunión entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz y las comunidades y no se dijese nada al respecto. “Ni siquiera sacaron el tema. Esto lo impone Cataluña y lo acepta el PSOE. No se puede consentir”, decían desde el Ejecutivo.

Actualmente, Aragón estaría en torno al 160% de su capacidad. Entre enero y diciembre de 2024 llegaron a la Comunidad 233 menores, y en enero se sumaron otros 16 más. En febrero, según las últimas cifras hechas públicas por el Departamento de Carmen Susín, los recursos llegaron a estar al 169%.

Al igual que Jorge Azcón, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, aseguraba en Zaragoza que 20 o 30 menores migrantes de un total de 4.400 era “lo mismo que nada”. El sistema actual, insisten desde el PP, beneficiaría sobre todo a Cataluña, pero también a País Vasco, lo que iría en detrimento del resto de autonomías y contra “del sentido común” y la legalidad.

La líder popular fue especialmente dura, llegando a acusar a Sánchez de “aplicar el algoritmo de la igualdad y la xenofobia” y tratar a estos menores “como paquetería”. En este sentido, criticó que el Gobierno central no esté ejerciendo un control efectivo de las fronteras y le instó a seguir la política de retorno que ya se está aplicando en la Unión Europea.

El decreto promete marcar la actualidad autonómica y nacional en las próximas semanas, convirtiéndose en un frente más entre el Ejecutivo de Jorge Azcón y el de Pedro Sánchez.