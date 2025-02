Aragón, contra la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI): "Es un ataque a los que menos tienen"

El Gobierno de Aragón se ha pronunciado este miércoles en contra de la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La vicepresidenta, Mar Vaquero, ha criticado que el Gobierno de España "rompa" con la defensa de la protección a las rentas medias y bajas.

"Es un ataque a los que menos tienen", ha dicho al término del Consejo de Gobierno. A Vaquero le resultó "muy curioso" ver a la portavoz del Gobierno, la también secretaria general del PSOE-Aragón Pilar Alegría, apelando a la pedagogía para defender al Gobierno de Pedro Sánchez y su política fiscal frente a la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz.

"Es una total incoherencia. Nos hace imaginárnosla recurriendo también a la pedagogía para explicar la financiación de Cataluña y las medidas que se están tomando en contra de los intereses de los aragoneses", ha agregado.

Vaquero también ha confirmado que, por ahora, sigue sin haber fecha para presentar el techo de gasto y el presupuesto de 2025. "Somos plenamente conscientes de su importancia", ha resaltado, sin concretar plazos.

En el último Consejo de Gobierno, la vicepresidenta aseguró que el Ejecutivo de Jorge Azcón no presentaría su borrador hasta tener atados todos los apoyos necesarios. Esto, no obstante, parece difícil, ya que por ahora sigue sin iniciar las negociaciones con Vox.

Vaquero ha defendido la "solvencia económica" con la que viene actuando el Gobierno de Aragón, marcada por la atracción de 40.000 millones de euros en inversiones este pasado 2024. "Cuando tengamos noticias ala respecto se las haremos llegar", ha prometido.

El mensaje oficial sigue siendo que desde la DGA no se renuncia a las cuentas de este 2025. No obstante, ha de tenerse en cuenta que para aprobarlas, el Ejecutivo necesitará entre un mes y medio y dos meses, por lo que no entrarían en vigor, como pronto, hasta el mes de abril.