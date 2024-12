Azcón exigirá este viernes a Sánchez más financiación y que "haga algo" con los costes de la inmigración y la sanidad

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, exigirá este viernes a Pedro Sánchez en la Conferencia de Presidentes de Santander 87 millones de euros por la pérdida de ingresos del Estado por la despoblación. "Es una cuestión de principios para nosotros", ha subrayado.

También reclamará al Gobierno central que financie "una parte" de los 'sobrecostes' que asume Aragón en materia de inmigración y sanidad. "Me conformo con que haga algo porque hoy no hace nada", ha agregado el dirigente popular.

En su opinión, la convocatoria "llega tarde" y "a regañadientes". "La primera carta la envié en noviembre de 2023. La reunión se produce ante el temor de que tuviera que convocarse por obligación judicial. La impresión que nos da es que lo hace a disgusto y no por el interés general", ha dicho Azcón.

La Conferencia tendrá cuatro grandes ejes: financiación, inmigración, sanidad y vivienda. Respecto al primer asunto, el presidente de Aragón defenderá "la justicia frente a los privilegios". "No puede ser que Hacienda nos vaya a quitar 87 millones de euros y esté dispuesta a condonar 2.000 millones a los catalanes", ha aseverado.

El líder autonómico aprovechará el encuentro para "pedir explicaciones", decir a Sánchez "a la cara" lo que sucede y trasladar "con detalle" el problema de Aragón al resto de dirigentes regionales: "Hablamos -ha dicho- de un sistema que año tras año ha perjudicado a esta Comunidad y a la financiación de los servicios públicos básicos".

En su opinión, la situación que vive Aragón no es comparable a la de otros territorios. Ni siquiera a la de Extremadura, que también se verá perjudicada por la pérdida de población. Según ha explicado, el resto de regiones no tienen los argumentos que esgrimen desde la DGA. "No es lo mismo un 0,16% que un 1,6%", ha subrayado.

De estos 87 millones dependerá que haya o no presupuesto en Aragón. Azcón ha insistido en la necesidad de presentar un "buen" proyecto con independencia de las fechas. "Llevamos meses hablando de ellos... Y lo que vamos a hablar. Sería una irresponsabilidad no hacerlo. Hasta que no se haga justicia con Aragón voy a seguir hablando de ellos. Me indigna ver que se está negociando un impuesto como el de la banca y con un tema tan justo se mire a otro lado. No voy a cambiar el tono aunque mañana cambie el Gobierno", ha garantizado.

En Vivienda, Aragón mostrará su rechazo a la ley del Gobierno central. Según Azcón, ha hecho que la oferta se reduzca y que los precios se estén incrementando "en todo el país". "En Aragón se está impulsando una política de verdad, con 1.800 viviendas reales frente a las 86 de los últimos 8 años", ha expuesto.

En este punto, su principal petición es "que ayude y no ponga palos en la rueda". El líder popular cree que la creación de una empresa estatal de vivienda no beneficiará al territorio, ya que "no se construirá en los municipios más pequeños" y más afectados por la despoblación.

La situación es similar con la falta de profesionales sanitarios. Aunque Aragón ha trabajado en un plan de fidelización MIR "no es suficiente". "Necesitamos que el Gobierno de España ayude y aporte soluciones, con más plazas para medicina y enfermería. También hay que conseguir que las vacantes de los centros de salud de las zonas más despobladas sean más atractivas, y para eso se necesitan recursos específicos", ha remarcado antes de pedir un pacto de Estado y "altura de miras".

También cree necesario un pacto en materia de inmigración. Aragón, ha dicho Azcón, es una Comunidad "solidaria" que "está dando ejemplo". "Pero esa solidaridad debe ser bidireccional. Debe haber planificación en lugar de improvisación. Queremos que nos ayuden con recursos en lugar de que ni siquiera nos llamen cuando vienen inmigrantes. Tampoco es explicable, por ejemplo, que haya regiones como Cataluña que no estén acogiendo menores no acompañados", ha apuntado.

Según Azcón, que la Conferencia dé resultados y traiga buenas noticias "depende de que Pedro Sánchez atienda" las peticiones justas y razonables que va a llevar Aragón. "Quien quiere llegar a acuerdos con este Gobierno lo consigue. Estamos haciéndolo con todos los que plantean proyectos que benefician a la Comunidad", ha insistido.

"Las posibilidades son nulas"

Pese a la lista de reivindicaciones, Azcón cree que las posibilidades de que Aragón salga de la Conferencia con los 87 millones reclamados "son nulas".

También hay un importante 'debe' del Gobierno central con el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite). "Va a ser la primera vez que se apruebe tan tarde como este año. Se lo pedí este jueves al ministro Ángel Víctor Torres y se comprometió a hacerlo de manera inmediata", ha avanzado.