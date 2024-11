La izquierda acusa al PP de "secuestrar" el presupuesto de Aragón y Azcón promete que habrá borrador

La izquierda ha acusado este lunes al presidente de Aragón, Jorge Azcón, de tener "secuestrado" el presupuesto de la Comunidad. Partidos como el PSOE creen que el líder popular se escuda en "excusas" al condicionar unas cuentas de 8.000 millones de euros por un fondo de compensación de 87 y que al PP, ahora en minoría, "se le empiezan a amontonar las dificultades".

Para Azcón, sin embargo, "tiene cuajo" que los socialistas le reprochen el retraso del presupuesto de 2025 cuando Pedro Sánchez únicamente ha aprobado tres en sus seis años como presidente y en la época de Lambán se produjeron varios atrasos. "No es que le vea un poco desorientada, es que está absolutamente perdida. Su partido es el más incompetente en la historia de este país presentando presupuestos", le ha contestado a la portavoz del PSOE, Mayte Pérez.

Para esta última, la estrategia de Azcón ha quedado "al desnudo" al hacerse evidente el "descontrol de las cuentas públicas" con el último informe de la Airef, que "dice que se va a desviar en un 6,6% en la regla de gasto". "En gran medida, por las nuevas rebajas fiscales", ha dicho.

Para la líder de la oposición, el PP está mostrando una actitud "irresponsable y temeraria". "Ocurre también en Sanidad. Si las listas aumentan un 21%, la culpa la tiene Sánchez y si privatizan la sanidad pública, también. Creo que es hora de que asuma su responsabilidad. Lo suyo es puro teatro", ha aseverado.

Lejos de desdecirse, Azcón ha pedido "un poco de paciencia" para comprobar el efecto de la bajada de impuestos: "En 2024 vamos a bajar impuestos, mejorar la recaudación, reducir la deuda y ejecutar mejor el presupuesto, probando que su teoría de los recortes es absolutamente falsa. El falso que se hayan incrementado las listas de espera. La realidad es que después de sacar de los cajones a todos los pacientes que ustedes metieron, este Gobierno las ha reducido en un 12%", ha completado.



Para sacar adelante las cuentas, el PP necesitará a su exsocio y Vox necesitará que haya presupuestos para impulsar políticas como el cheque bebé, contemplado en el acuerdo de Gobierno. "¿Van a ponerlo en marcha? A la consejera Susín no le hemos oído ninguna palabra al respecto", ha subrayado el portavoz voxista, Alejandro Nolasco.

En este sentido, Azcón le ha trasladado su intención de poner en marcha "medidas en lo económico y lo social para ayudar a las familias", con nuevas deducciones y bonificaciones en impuestos como el IMAR. "Y vamos a hacerlo con un buen presupuesto que requerirá de apoyos. Una de las características de las cuentas de 2025 será el apoyo a las familias aragonesas", ha prometido.

El papel de Sumar

También desde CHA han criticado el "fracaso" de Azcón por no presentar un presupuesto. "Hablar de grandes fracasos desde la oposición es un cierto negacionismo de la realidad. No puede confundir no tener unos presupuestos todavía aprobados con no presentarlos en el futuro. Vamos a presentarlos y confiamos en que se aprueben", ha recalcado Azcón.

Dicho esto, el presidente ha pasado al ataque y ha preguntado al portavoz de CHA, José Luis Soro, qué va a hacer este martes Sumar en Madrid con la proposición sobre el fondo de compensación de 87 millones de euros que reclama Aragón, que será calificada en la Mesa del Congreso de los Diputados.

A este respecto, Soro ha contestado que están trabajando en Madrid, ya que "esos 87 millones tienen que estar". "Pero lo que está pasando aquí es que usted está haciendo huelga de presupuestos, y así no conseguiremos nada. Que Sánchez no haya aprobado los suyos no es escusa para que no lo haga usted. Al resto de comunidades también les falta el techo de gasto y sí los han impulsado. No es una cuestión técnica, sino política. No trae los presupuestos porque no quiere. No quiere que se vea que están en manos de Vox y que serían peores que los de 2024", ha manifestado.

Azcón, por su parte, ha incidido en que "no hay que confundir presentar un presupuesto tarde que mal". "Yo quiero presentar un buen presupuesto", ha señalado, recordando a Soro que él formó parte de un Gobierno "que los prorrogaba".